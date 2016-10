Immer weniger Geld für die Altstadt Werden die Eigentümer, die im Sanierungsgebiet schon Ausgleichsbeträge gezahlt haben, benachteiligt?

Eigentlich kann man Meißen und Weinböhla nicht so recht miteinander vergleichen. Meißen ist viel größer, war einmal weltbekannt, ist ein Verwaltungszentrum von überörtlicher Bedeutung, hat viel mehr Einwohner als Weinböhla – die Aufzählung der Unterschiede ließe sich fortführen. Aber es gibt doch Gemeinsamkeiten. In der Stadt Meißen wie in der Gemeinde Weinböhla gibt es Sanierungsgebiete im Ortszentrum. In Weinböhla sind seit Anfang der 1990er-Jahre 14,7 Millionen Euro in dessen Sanierung geflossen. „In die Sanierung von Meißens historischer Altstadt wurden seit 1990 circa 80 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln von Bund, Freistaat und Stadt investiert“, erklärte Stadtsprecher Philipp Maurer auf SZ-Anfrage.

Laut Bundesbaugesetzbuch müssen die Eigentümer für die Wertsteigerung ihrer Grundstücke und Immobilien in Sanierungsgebieten sogenannte Ausgleichsbeträge zahlen. Weil durch die Sanierungen der Wert ihres Eigentums gestiegen ist, müssen sie davon etwas zurückgegeben. Und nun kommt der Unterschied: „Insgesamt sind 179 Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern abgeschlossen worden. Das sind alle, die es im Sanierungsgebiet gibt. Bisher sind 370 000 Euro eingegangen, zwei Grundstückseigentümer zahlen im Januar. In Summe werden es dann 374 000 Euro für die Gemeindekasse sein.“ Das erklärte der Weinböhlaer Bauamtschef Lutz Heinl auf SZ-Nachfrage. Mit dem Geld sollen das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss des Zentralgasthofs ausgebaut werden.

Und wie sieht es in Meißen aus? Im Juni 2015 erklärte Baudezernent Steffen Wackwitz im Stadtrat, dass die Verwaltung mit 800 000 Euro an Ausgleichsbeträgen rechnet. Auf eine entsprechende Anfrage zum aktuellen Aufkommen hieß es am 17. September dieses Jahres aus der Stadtverwaltung, dass 300 669,21 Euro eingenommen worden seien. Neuere Zahlen konnte die Stadtverwaltung nicht nennen.

Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? In Weinböhla zahlen (fast) alle Eigentümer vorfristig und in Meißen der überwiegende Teil nicht? Und dabei geht es um bares Geld. Wer freiwillig bis Ende des Jahres in Meißen zahlt, erhält einen Abschlag von 20 Prozent auf den Ausgleichsbetrag. Jeden Euro, der so in die Kasse kommt, kann die Stadt behalten und wieder ins Sanierungsgebiet Historische Altstadt investieren. Nach dem 31. Dezember des Jahres eingegangene Ausgleichsbeträge müssen sich Bund, Freistaat und Stadt teilen.

Für alle Seiten bringt die freiwillige vorzeitige Zahlung der Ausgleichsbeträge also große Vorteile. Warum machen dann so wenige Meißner Eigentümer mit? Stadtsprecher Maurer: „Anders als etwa in Weinböhla wohnen circa 70 Prozent der Eigentümer selbst nicht in Meißen und haben mehr oder weniger persönlichen Bezug zur Stadt. Diese besondere Eigentümerstruktur bringt es mit sich, dass nicht jeder mit dem Argument des 100-prozentigen Verbleibs der Mittel in Meißen – bei vorzeitiger Ablösung – zu gewinnen ist. Gleichwohl wird die Stadt auf diese Eigentümer noch einmal im November zugehen und auf den Fristablauf aufmerksam machen.“

Allerdings sind Meißner Eigentümer der Meinung, dass für die Stadt das Versprechen, dass alle Eigentümer, die privaten wie öffentlichen, zahlen müssten, nicht mehr gilt. Auf die Frage, ob etwa die Bundesagentur für Arbeit gezahlt habe, erklärte Maurer, „auch hier gilt das Steuergeheimnis“. Dass auch deshalb viele Eigentümer in der Altstadt nicht freiwillig vorfristig zahlen, weil sie der Stadtverwaltung schlicht nicht mehr trauen, will Maurer so nicht stehen lassen: „Die Bürgerinnen und Bürger dürfen darauf vertrauen, dass die Stadt dem Gleichbehandlungsgrundsatz nachkommt. Gegenteilige Behauptungen weisen wir mit aller Entschiedenheit zurück.“

