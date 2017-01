Immer weniger Frost 2016 geht als warmes Jahr in die Geschichte ein. Sonst präsentierte es sich in der Oberlausitz durchschnittlich sonnig und recht trocken.

Winterlandschaft bei Kottmarsdorf: Solche Tage wie zurzeit mit jeder Menge Schnee und hohen Minusgraden gibt es immer weniger. In diesen Trend reiht sich auch das Jahr 2016 mit seiner Wetterbilanz ein. © Matthias Weber

Derzeit präsentiert sich der Winter von seiner besten Seite. Vor einem Jahr sah das anders aus. Da kam die weiße Pracht nur zum Kurzbesuch. Eine dünne Schneedecke um die zwei Zentimeter vermeldete die Wetterstation Ostritz im Januar 2016 und etwas mehr – um die sechs bis acht Zentimeter – waren es in Kemnitz auf dem Eigen. Immerhin, der erste Teil des Jahres war dank eines winterlichen Hochs aus Skandinavien, das kalte und trockene Luft nach Mitteleuropa brachte, der Jahreszeit durchaus angemessen. Temperaturen wenige Grad über null machten es dem weißen Gesellen allerdings nicht leicht und er schob schnell wieder von dannen, hinterließ aber gefährlichen Glatteisregen.

Frost, Schnee und Sturm brachte dann noch einmal Tief „Emma“ und schaufelte jede Menge maritime Polarluft bis hinein in die Oberlausitz. Das bedeutete fast überall Schneefälle, Dauerfrost und auf den Bergen Sturm. Das war es dann auch in Sachen Winter, denn der Februar verlief mit Temperaturen deutlich über null zu warm. Daran schloss sich der März 2016 an. Der Frühling des Vorjahres präsentierte sich mit insgesamt ausgeglichenen Temperaturen, wie die Wetterstationen Bertsdorf-Hörnitz und Ostritz meldeten. Die Niederschlagsmenge der Monate März, April und Mai blieb leicht unter dem vieljährigen Mittel, die Sonnenscheindauer lag geringfügig über dem Soll. Das Osterwetter fiel durchwachsen aus. Regen und Wind sorgten für meist ungemütliches Wetter, nur ab und an gab es einen Frühlingsgruß mit Sonne und wärmeren Temperaturen. Vor einem Jahr gab es zu Ostern aber auch teils mäßigen Nachtfrost und durchweg einstellige Höchstwerte. Bertsdorf-Hörnitz meldete für den Ostersonntag 5,8 Grad mittlere Tagestemperatur. Doch das ging danach schnell nach oben.

Mit Temperaturen um die zehn Grad begann der Mai und steigerte sich dann kontinuierlich auf rund 17 Grad gegen Monatsende. Zu Monatsmitte gab es einen Kälteeinbruch mit Temperaturen zwischen sechs und acht Grad. Stellenweise sogar noch darunter und mit einigen Schneeflöckchen. Die Eisheiligen waren 2016 ebenfalls da, wenn auch verspätet. Das hatte Auswirkungen auf Pfingsten, denn da war es ziemlich kühl. Einen insgesamt recht warmen Sommer bei durchschnittlichem Niederschlag brachten dann immer wiederkehrende Hochdruckgebiete, die oft subtropische Luft im Gepäck hatten. Aufgrund des unbeständigen Wetters fiel allerdings ein Großteil der Badesaison in den Freibädern und den Seen der Region aus. Auf heiße Tage folgten immer wieder Unwetter. Zwischendurch brauchten die Liegewiesen oft ein, zwei Tage, um trocken zu werden. Anhaltender Hochdruckeinfluss durch „Karl“ und „Johannes“ hielt längere Regenperioden von der Oberlausitz fern und sorgte für einen überwiegend trockenen, extrem warmen und sonnenscheinreichen Frühherbst. Das sollte sich bald ändern. Der Oktober war grau und nebelig. Sogar die ersten Minusgrade traten nachts auf. Der November 2016 startete kalt, hatte im letzten Drittel eine Warmphase und endete mit niedrigen Temperaturen.

Das Jahr 2016 liegt im Trend des Klimawandels: Es wird wärmer, aber nicht trockener, die Durchschnittstemperaturen steigen und Beginn von Frühjahr, Sommer und Herbst verschieben sich deutlich nach vorn. Das geht aus einer Berechnung des Sächsischen Umweltministeriums für die Region hervor. Sie besagt auch, dass es im Winter bald so warm sein wird, dass die Zahl der Tage mit Frost von früher einmal reichlich 100 auf etwa ein Viertel sinkt.

