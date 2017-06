Immer weniger Flüchtlinge in Zeithain Eigentlich sollen die Asylunterkünfte bis Ende des Jahres aufgelöst werden – noch leben dort aber viele Pakistaner.

© Symbolfoto: dpa

Die Zahl der Flüchtlinge in Zeithain ist auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren gesunken. Zurzeit leben noch 49 Asylbewerber in den Neubaublöcken, informiert die Gemeindeverwaltung Zeithain. Die meisten von ihnen sind männlich und über 18 Jahre alt, dazu gehören aber auch zwölf minderjährige Kinder und Jugendliche. Bei den Herkunftsländern dominieren zurzeit Pakistan, Eritrea und Serbien.

Wie lange die Flüchtlinge noch in Zeithain untergebracht werden, ist unklar. Laut dem Asylkonzept des Landkreises Meißen sollen ab 2018 zwar keine Asylbewerber mehr in der Gemeinde untergebracht werden. Auf Nachfrage der SZ teilte die Leiterin des Ausländeramtes Barbara Schwedler allerdings mit, dass die Mietverträge ohne Befristung geschlossen wurden. Zurzeit befänden sich die Zuweisungszahlen aber weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Seit Beginn des Jahres kämen monatlich etwa 40 Flüchtlinge im Landkreis an. Laut Asylstatistik des BAMF von Mai 2017 sind die Hauptherkunftsländer aktuell Syrien, Irak und Afghanistan. Bei der letzten Zuweisung in den Landkreis vom 31. Mai waren allerdings laut Barbara Schwedler viele unterschiedliche Nationalitäten vertreten – zum Beispiel Iran, Libyen, Afghanistan, Türkei, Myanmar, Georgien, Libanon und Venezuela.

In Zeithain wurden erstmals Ende 2014 mehr als 60 Asylbewerber in Wohnungen auf der Nikopoler Straße untergebracht. Mit der Eröffnung des Elektrolagers als Unterkunft stieg die Zahl der Flüchtlinge 2016 dann sprunghaft an – der Höchststand war im März vergangenen Jahres mit mehr als 240 Flüchtlingen vor allem aus Marokko, Irak und Syrien erreicht.

zur Startseite