Immer weniger Denkmale im Kreis Bei einigen Gebäuden wird der Schutzstatus geändert. Der Schwund hat aber auch etwas mit Abriss zu tun.

Die Endlerkuppe bei Ottendorf: Seit 1991 steht die ehemalige Bildungsstätte leer und verfällt. Ob das unter Denkmalschutz stehende Objekt zu erhalten ist, wird bezweifelt. © Frank Baldauf

Der Tag des offenen Denkmals lockte am Wochenende Besucherscharen in Schlösser, Villen, Mühlen, alte Bauernhäuser und Industriebauten im Landkreis. Das große Interesse an der Geschichte kann unterdessen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahl der Baudenkmale immer weiter abnimmt. Das geht aus der Antwort von Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) auf eine aktuelle Kleine Anfrage des grünen Landtagsabgeordneten Wolfram Günther hervor.

Demnach sank laut Landesamt für Denkmalpflege die Zahl der Denkmale im Landkreis von 9 590 im Jahr 2000 auf 8 422 im Mai 2017. Abgesehen von Änderungen des Denkmalstatus einzelner Gebäude spielt der Abriss eine große Rolle beim Denkmal-Schwund. So wurden zwischen 1990 und Mai 2017 laut den Zahlen aus dem Innenministerium 393 Kultdenkmale im Landkreis abgerissen, darunter 72 technische Denkmale. (SZ/ce)

