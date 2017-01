Immer weniger Asylbewerber im Heim Die Einrichtung in der Belmsdorfer Straße ist nur noch zur Hälfte belegt.

© Symbolfoto: dpa

Im Asylbewerberheim an der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda wohnen jetzt noch 54 Frauen, Männer und Kinder. Die Zahl der Bewohner ist damit weiter rückläufig. Als das Heim Ende 2012 eröffnet wurde, zogen fast 100 Menschen ein. Es war damit voll belegt.

Das Asylbewerberheim in Bischofswerda gehörte zu den ersten, die der Landkreis eröffnete. Nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen und weil weniger Plätze in Heimen benötigt werden, kündigte der Landkreis an, einen Teil der Heime wieder schließen zu wollen, unter anderem das in Bischofswerda. Hier läuft der Mietvertrag noch bis November. 25 Asylbewerber leben in Bischofswerda in Wohnungen.

Das Heim an der Oststraße in Neukirch ist mit 78 Menschen belegt. Der Landkreis plante hier zwischenzeitlich mit bis zu 140 Plätzen. Hinzu kommt das Heim für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. (SZ)

zur Startseite