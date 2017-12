Immer weniger Asylbewerber Der Landkreis Bautzen hat dieses Jahr nicht einmal 500 Geflüchtete aufgenommen. Deshalb sollen im nächsten Jahr weitere Heime in der Region schließen.

Bautzen. Der Kreis Bautzen hat 2017 deutlich weniger Asylbewerber aufgenommen als in den Vorjahren. Seit Januar registrierte das Landratsamt 462 Geflüchtete. Noch im Jahr zuvor hatte die Behörde 1 113 Asylsuchende vermeldet, 2015 waren es knapp 2 500. Aktuell leben in den Heimen und in den vom Landkreis angemieteten Wohnungen fast 1 700 Flüchtlinge. Der Großteil von ihnen wartet noch auf den Bescheid, bei etwa 120 von ihnen handelt es sich um Menschen, die bleiben dürfen, aber noch keine eigene Wohnung gefunden haben.

Weil immer weniger Geflüchtete in den Landkreis kommen, hat die Kreisverwaltung in den vergangenen Monaten bereits verschiedene Unterkünfte für Asylsuchende geschlossen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Landratsamt die Einrichtungen in Bischofswerda an der Belmsdorfer Straße und das Heim im Radeberger Ortsteil Rossendorf dichtgemacht. Zuvor war schon Mitte Juli der Vertrag mit dem Spreehotel in Bautzen nicht mehr verlängert worden.

Angesichts der sinkenden Zahlen will die Behörde im nächsten Jahr weitere Unterkünfte schließen. Im April läuft der Vertrag für das Heim in Neukirch aus, im Oktober für die Einrichtung an der Thomas-Müntzer-Straße in Hoyerswerda. Verbleiben würden dann die Unterkünfte an der Flinzstraße in Bautzen, in Wehrsdorf, an der Lieselotte-Herrmann-Straße in Hoyerswerda sowie an der Macherstraße in Kamenz. Dort laufen die Verträge zunächst bis 2019 beziehungsweise bis 2020. (SZ/sko)

