Immer öfter Schmierereien Die Bahn muss die Spuren des Vandalismus am Bischofswerdaer Bahnhof jetzt entfernen. Die Fälle nehmen zu.

In der Unterführung hinterließen Unbekannte unschöne Schmierereien. © Steffen Unger

Nach Vandalismus auf dem Bischofswerdaer Bahnhof am Montagabend wird die Deutsche Bahn reagieren und entstandene Schäden reparieren bzw. aufwendig entfernen lassen. Nach Angaben der Zentrale der DB AG Dresden hatten Unbekannte auf dem Bahnsteig 3 einen Papierkorb aus der Verankerung gerissen und auf Wänden im Fußgängertunnel sowie am Aufgang zum Bahnsteig 3 auf etwa fünf Quadratmetern Schmierereien mit schwarzem Edding hinterlassen.

Wie die Pressestelle der Bahn auf Anfrage mitteilt, werden die Schmierereien in der kommenden Woche von Stationsinspektoren der DB Station&Service AG mit einem speziellen Graffitientferner gründlich beseitigt. Die Kosten dafür betragen rund 300 Euro. Im Bahnhof Bischofswerda habe man ständig mit Graffiti und Vandalismusschäden zu kämpfen, hieß es. „Die Fälle nehmen zu. Leider müssen wir unsere Mittel immer wieder in die Beseitigung der Mängel einbringen, obwohl wir lieber an der Aufwertung unserer Verkehrsstationen arbeiten würden“, hieß es weiter.

Am Dienstag gab es dann einen ähnlichen Fall. Dieses Mal am Bautzner Bahnhof. Unbekannte haben Treppenaufgänge, die Unterführung und einen Snack-Automaten am Bahnhof mit Farbe beschmiert. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben allerdings nicht um Schriftzüge oder Zeichen mit politischem Hintergrund. Die Bundespolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. (cm)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter Telefon: 03586 76020 zu melden.

