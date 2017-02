Gut zu wissen Immer öfter Daumen nach oben Bad Schandaus Elbresidenz arbeitet jetzt in voller Personalstärke. Das macht sich in den Gästebewertungen bemerkbar.

Auch Koch Christian Wagner wird es freuen, dass Gäste bei Online-Bewertungen immer öfter das Essen in der Elbresidenz loben. Wagner hatte schon vor der Wiedereröffnung unter Sterne-Koch André Tienelt in dem Haus gearbeitet. © Marko Förster

Bad Schandau. Christian Lohmann ist in Eile. Der Generalmanager der Elbresidenz an der Therme in Bad Schandau kommt gerade aus einem Bewerbungsgespräch und steht vor dem nächsten. Den SZ-Reporter informiert er über seine knapp bemessene Zeit, und zwar mit ebenso überzeugender Freundlichkeit, wie er es von seinen Mitarbeitern erwartet. Bewerbungsgespräche? Sind denn die Personalsorgen, mit denen das einzige Fünf-Sterne-Hotel in der Sächsischen Schweiz im vergangenen Jahr gestartet war, immer noch nicht überwunden?

Diese kritische Phase ist überstanden, erklärt Christian Lohmann lächelnd. Es gebe keine strukturellen Defizite mehr, alle Dienstleistungen könnten vollumfänglich angeboten werden. Das war zum Start im Frühjahr 2016 noch anders. Für Nicht-Hotelgäste blieb das Restaurant Elbterrassen erst mal geschlossen. So gab es auf diversen Online-Plattformen Hotelbewertungen, auf die die Elbresidenz gern verzichtet hätte. Da hieß es etwa: „Ich finde es merkwürdig und störend, dass es Essen nur im Rahmen einer Halbpension gibt.“

Weil das kein Einzelfall war, hat das schließlich dazu geführt, dass es nach der ersten Euphorie nur noch mäßige Werte bei der Weiterempfehlung gab. Wurde die Elbresidenz vor ihrer hochwasserbedingten Schließung im Sommer 2013 von über 90 Prozent der Gäste gelobt, lag der Anteil der Weiterempfehlungen im Juli 2016 nur noch zwischen 60 und 70 Prozent. Und das auf fast allen renommierten Bewertungsportalen wie Hotel.de, Tripadvisor, Check 24, Booking.com oder auch Google-Rezensionen. Ursache dafür könnte ein ausgebuchtes Haus im Juni und Juli bei gleichzeitigem Personalengpass gewesen sein. „Schönes Hotel, niedriges Service-Level“, schrieb damals ein Hotelgast.

Solche Einschätzungen sind Gift fürs Renommee, aber zum Glück mit dem Aufbau der Personalstärke weniger geworden. Auch die von Gästen „Entschuldigungszettel“ genannten Schreiben, die sie bei ihrer Anreise im Zimmer vorfanden, gibt’s nicht mehr. Dort stand, dass das Team noch im Aufbau ist und fleißige Mitarbeiter gesucht werden. Inzwischen sei es gelungen, genügend Mitarbeiter zu finden und zu schulen. Christian Lohmann ist des Lobes voll. Er dankt auch allen Gästen, die sich die Mühe machen, eine Bewertung abzugeben. „Jede einzelne ist eine Chance, sich zu verbessern“, so der Generalmanager.

Inzwischen steigt die Weiterempfehlungsrate auf den Online-Portalen stetig. Das decke sich auch mit den Bewertungen, die die Gäste auf Papier bringen, erklärt Christian Lohmann. Dass die Elbresidenz noch viel Luft nach oben hat, sieht er auch im Vergleich zu anderen Häusern der Toskanaworld-Gruppe, zu der auch das Bad Schandauer Hotel gehört. Spitzenwerte erreicht die Elbresidenz von jeher mit ihrer Lage an der Elbe. Inzwischen punktet das Haus aber auch besonders bei Frühstück, Bar und Gesamteindruck. Der Vergleich mit anderen Hotels hinkt zwar, weil es unterschiedliche Sterne-Kategorien sind. Dennoch ist es bemerkenswert, dass bei mehreren Bewertungsportalen die Bad Schandauer Hotels Appart, Lindenhof, Parkhotel und auch das Albergo-Toscana bei der Weiterempfehlung noch weit vor der Elbresidenz liegen.

Doch auch diese Herausforderung nimmt Christian Lohmann freundlich lächelnd an. Derzeit sind zwar nicht viele Gäste im Haus, die positive Bewertungen abgeben könnten, aber „wir werden nächsten Winter noch besser sein“, sagt er. Dabei setzt er auch auf die schnelle Verbindung nach Prag. Seit die Autobahn 17 durchgängig befahrbar ist, wird auch verstärkt in der tschechischen Hauptstadt geworben. Vielleicht ist ihm auch deshalb der Erfolg gelungen, die Oldtimerrallye Sachsen-Classic im August nach Bad Schandau zu lotsen.

