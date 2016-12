Immer noch mit Glyphosat gegen Unkraut Das chemische Mittel steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Nun soll Dampf helfen.

Das chemische Unkraut-Vernichtungsmittel Glyphosat ist offenbar noch nicht völlig aus den Dresdner Giftschränken verschwunden. Zwar hatte der Stadtrat bereits im August beschlossen, dass das Herbizid nicht mehr bei der Bewirtschaftung öffentlicher Flächen eingesetzt wird. Eine Anfrage habe jedoch ergeben, dass der Bauhof Cossebaude noch glyphosathaltige Mittel zur Unkrautbekämpfung in Schnittgerinnen an Straßen und Fußwegen einsetzt, teilte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen Anfang Dezember mit. Mit dem Bauhof sollte kurzfristig über alternative Methoden zur Unkrautbekämpfung gesprochen werden.

Die Auswirkungen der chemischen Verbindung auf die Umwelt und gesundheitliche Risiken sind umstritten. Es wird mit Missbildungen bei Menschen und Tieren sowie Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. Es gibt aber widersprüchliche Studien. Die Europäische Union hatte die Genehmigung glyphosathaltiger Mittel im Sommer nach längerer Debatte um eineinhalb Jahre verlängert. Das städtische Grünamt verzichte bereits auf den Einsatz von Glyphosat, so Jähnigen. Bei den Verkehrsbetrieben sei angefragt worden, ob Mittel im Bereich von Haltestellen und Gleisen verwendet werden. Eine Antwort stehe noch aus. Von privaten Unternehmen, die Pflegeaufträge von der Stadt erhalten, sei das Herbizid 2016 nicht eingesetzt worden. Im Bereich der Unteren Forstbehörde, die für den Freistaat Aufgaben der Waldbewirtschaftung übernimmt, sei eine Maßnahme zur Bekämpfung von Sachalin-Staudenknöterich fortgesetzt worden.

Die Pflanze gilt als problematisch, da sie einheimische Bäume und Kräuter verdrängt, auch durch ihre starke, unterirdische Ausdehnung. Konventionelles Mähen ist aufwendig.

Der Stadtrat hatte das von den Grünen beantragte Verwendungsverbot im Sommer einstimmig beschlossen. Jähnigen hatte damals gesagt, dass ein Verzicht auf glyphosathaltige Mittel gut bewerkstelligt werden könne, ohne die Grünflächenpflege zu vernachlässigen. Die Friedhofsverwaltung etwa will in Zukunft mit einem Heißdampfgerät gegen Unkraut kämpfen. Dabei handelt es sich um ein kleines Fahrzeug, das bis zu einem Kubikmeter Wasser aufnehmen und in Dampf verwandeln kann. Mit drei bis vier Kilometern pro Stunde fahren Gärtner über die Flächen. (SZ/sr)

