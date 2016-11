Immer noch kein neuer Einkaufsmarkt Der Investor des Marktes hat das Projekt an Penny verkauft. Jetzt wartet das Unternehmen auf die Baugenehmigung.

Der Penny-Markt im Dorfzentrum von Ostrau ist zu klein. Deshalb soll schon seit Jahren ein neuer Markt gebaut werden. © DA-Archiv/D. Thomas

Noch Anfang des Jahres war es Ziel, dass der Weihnachtseinkauf im neuen Penny-Markt an der Kirchstraße möglich ist. Diese Hoffnung haben schon alle aufgegeben. Noch immer sind auf dem Gelände, auf dem der Markt einstehen soll, die breiten Furchen der archäologischen Grabungen zu sehen. Spuren von Vorfahren wurden im Februar nicht gefunden und das Baufeld vonseiten der Archäologen freigegeben.

Jetzt hat es noch einmal Verzögerungen gegeben. Der Investor, der für Penny den Markt bauen wollte, hat seinen Plan aufgegeben. Jetzt will Penny selbst bauen.

„Bezüglich des Objektes in Ostrau können wir mitteilen, dass die Kaufvertragsverhandlungen beendet sind, und der Kaufvertrag bereits unterschrieben ist“, informierte die Pressestelle von Penny auf Anfrage des DA. Die Baugenehmigung sei beantragt und alle erforderlichen Unterlagen seien von Penny eingereicht. „Sobald die Baugenehmigung vorliegt, wird schnellstmöglich mit dem Bau begonnen, um unseren Kunden endlich den langersehnten Penny-Markt zur Verfügung stellen zu können“, so die Pressestelle.

Schon Ende Mai hatte der Investor einen Bauantrag beim Landratsamt eingereicht (DA berichtete). Zuvor stimmten die Räte der Satzung zur Änderung des B-Planes zu. „Damit hat die Gemeinde alles gemacht, damit das Vorhaben umgesetzt werden kann,so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Ämter prüfen noch

Vonseiten des Landratsamtes war am Freitag zu erfahren, dass der Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes in Ostrau an der Kirchstraße sich noch in der Prüfung befindet. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, zu dem die Nennung weiterer Details und auch des Termins der abschließenden Bearbeitung nicht möglich sind“, so Pressesprecher André Kaiser.

Dass es so lange dauern würde, sein Wahlversprechen, den Weg für denBbau eines weiteren Einkaufsmarktes frei zu ebnen, einzulösen, damit hatte Dirk Schilling nicht gerechnet. Einfluss nehmen kann er wenig, lediglich immer wieder nachfragen. Er wisse, dass diese Aussage für die Leute wenig zufriedenstellend sei. Oft werde er wegen des Einkaufsmarktes angesprochen.

Die Notwendigkeit, dass ein neuer Markt entsteht, ist unumstritten. Der Besitzer des derzeitigen Penny-Marktes wollte bereits im Jahr 2011/12 umbauen, um die Verkaufsflächen für Penny zu vergrößern. Doch das wurde von der Baubehörde abgelehnt. Viele weitere Versuche, ein geeignetes Grundstück zu finden, scheiterten. Mit dem Areal an der Kirchstraße gegenüber dem Sportplatz wurde ein Platz gefunden, der sowohl einen Investor interessierte als auch die Zustimmung des Rates fand.

Eigentlich sollte der zweite Einkaufsmarkt von Ostrau größer werden. Obwohl die Gemeinde viele Argumente für einen größeren Markt zusammengetragen hatte, teilte die zuständige Raumordnungsbehörde der Landesdirektion Chemnitz mit, dass der Einkaufsmarkt in Ostrau nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben darf.

Durch das sogenannte Zielabweichungsverfahren hat die Gemeinde viel Zeit verloren. „Es war der Wunsch des Investors, größer zu bauen. Den wollten wir unterstützen“, so Dirk Schilling. An dem größeren Markt hatten Edeka und Rewe großes Interesse. Da in dieser Größe nicht gebaut werden darf, hatte sich das schnell erledigt. Auch andere Lebensmittelketten lehnten ab. Nun will Penny bauen.

