Immer noch kein Fernsehen

© Symbolfoto: dpa

Der Ärger über den gestörten Fernsehempfang in Striesen und Blasewitz hält an. Anwohner beschweren sich bei Vodafone, dass sie seit über einer Woche nicht fernsehen können. So wie der Striesener Peter Kunze. Seit Montag vergangener Woche sieht er nur einen schwarzen Bildschirm. Über die Gründe konnte auch seine Grundstückverwaltung nur spekulieren. „Wir bekommen keine Informationen, wann der Fernseher wieder läuft.“ So wie Peter Kunze geht es Dutzenden Kunden des Anbieters in Dresden. Viele waren früher Kunden bei Kabel Deutschland. Doch der Mobilfunkanbieter Vodafone hatte Kabel Deutschland 2015 übernommen.

Vodafone-Sprecher Arndt Hecker räumt ein, dass nach einem Kabelschaden mehrere Mehrfamilienhäuser in Striesen und Blasewitz keinen Fernsehempfang hatten. Das sei aber behoben. Dazu komme eine Verzögerung beim Ausbau des Glasfasernetzes. Die kalten Temperaturen im Winter waren die Ursache. Eigentlich wollte Vodafone damit Anfang März fertig sein. An alle Kunden, die betroffen sind, habe das Unternehmen Gutscheine für einen Elektronikmarkt verteilt. (SZ/jv)

