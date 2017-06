Immer noch drei Orte am Notstromaggregat Der Stromausfall im Raum Großenhain erweist sich als schwerwiegender als gedacht.

Skaup wird noch immer mit diesem Notstromaggregat mit Elektrizität versorgt. © Archiv/Kristin Richter

Nach der großen Netzpanne am Montag kurz nach 16 Uhr sind noch immer drei Orte komplett an Notstromaggregate angeschlossen - Skaup, Skassa, Stroga. Skäßchen und Adelsdorf sind wieder regulär am Netz, aber Skassa ist wegen der abgebrannten Umspannstation und der damit verbundenen Arbeiten für eine neue Station mit dazugekommen.

Auf Skassa liegt auch das Hauptaugenmerk der Enso. Hier soll diesen Freitag die neue Umspannstation angeliefert werden, die noch bis zum Samstag angeschlossen und in Betrieb genommen werden soll. So erläuterte Enso-Sprecherin Claudia Kuba den aktuellen Stand nach dem flächendeckenden Netzausfall. Tatsächlich war eine fehlerhafte Abzweigmuffe der Freileitung Adelsdorf/Skaup der Auslöser, der den gesamten Ausfall verursachte. So kam es zum Kurzschluss. Jetzt wird eine neue Leitung zur Umspannstation Stroga gezogen. Die Straße zwischen Skaup und Skäßchen wird dafür zeitlich halbseitig gesperrt.

Enso-Sprecherin Claudia Kuba erklärte auch, dass die vielen Stichleitungen der Grund sind, weshalb Umschaltungen bei Ausfällen teilweise unmöglich sind und Orte an Notstromer angeschlossen werden müssen. Bei Ringleitungen ist das weniger problematisch. (ulb)

