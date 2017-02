Immer nach oben Matthias Dolderer ist der erste deutsche Weltmeister des Red Bull Air Race. Die Serie fliegt am Sonnabend in die nächste Saison – und am Lausitzring vorbei.

2016 auf Platz zwei am Lausitzring: Matthias Dolderer. © Robert Michael

Sogar nachts lässt Matthias Dolderer der älteste Traum der Menschheit nicht los. „Dann sehe ich mich abheben und landen, immer wieder, aber allein durch mentale Kraft“, sagt er. „Das ist ein geiles Gefühl.“ Wenn der Tannheimer vom Fliegen redet, dann ist er in seinem Element – wie losgelöst. Der 46-Jährige ist Weltmeister im Red Bull Air Race. Am Sonnabend startet die Serie in Abu Dhabi in ihre neue Saison.

2016 gastierte das Air Race nach 2010 zum zweiten Mal am Lausitzring. 2017 macht die Serie einen Bogen um den Kurs. „Das soll etwas Außergewöhnliches bleiben“, sagt Tino Hanf. Der Pressesprecher schließt nicht aus, dass sie in den nächsten Jahren mal wieder auf der Rennstrecke gastiert, aber eben nicht in jeder Saison. Man bleibe mit dem Ausrichter im Gespräch.

Dolderer ist etwa 300 Tage im Jahr mit dem Fliegen beschäftigt – häufig am Boden, aber auch oft in der Luft. Als Tier wäre er „natürlich ein Adler“. Doch allein nach oben geht es auch für den Herrn der Lüfte nicht. So setzt sich der Oberschwabe im arabischen Emirat in der Qualifikation wieder in sein Flugzeug, um mit 370 Kilometern pro Stunde in rund einer Minute den Sechs-Kilometer-Kurs zu durchfliegen.

Angst kennt er nicht – am wenigsten in der durch Pylonen abgesteckten Route, bei deren Anblick den Fans schon beim Zuschauen der Atem stockt. „Da bin ich konzentriert und mache das, was ich mir vorher gedanklich zurechtgelegt habe.“ Das Flugzeug ist seine Welt. Dolderer wurde hineingeboren. Die Eltern unterhielten den Flugplatz in Tannheim. Der Sohn flog seinen Weg. Er führte ihn immer nach oben. 2016 machte es klick in seinem Kopf. „Da habe ich auch die restlichen zwei Prozent aus mir rausgeholt.“ Nicht nur bei sich, sondern auch im Umfeld und auf den Rennkursen. „In den ersten sechs WM-Läufen war ich konstant zurückhaltend bei 99,9 Prozent“, beschreibt Dolderer die entscheidende Phase, aber in Indianapolis hieß es, alles oder nichts. „Da habe ich das Risiko bei der Linienwahl erhöht.“ Alles ging gut. Als Lohn gab es den Titel.

Den will er behalten. Sein Ziel: „Ich will Bestform über einen längeren Zeitraum.“ Sein Vorbild heißt „Michael Schumacher“. Dolderer weiß: Die Formel 1 ist eine andere Welt. Das ist auch sein Problem – und das seiner Kollegen. „Mit Autofahren kann sich jeder identifizieren. Das ist bei uns anders. Wir sind kein Mercedes, sondern eher wie Sauber.“ Privatmannschaft statt Werksrennstall und ServusTV statt RTL.

Das bedeutet, Geld zu beschaffen – wo auch immer. „Ich würde mir wünschen, dass wir auch bei einem großen Fernsehsender gezeigt würden und sich die Industrie ein bisschen mehr bei uns engagiert. Unsere Hardware wird schon in Flugsimulatoren für Hubschrauber benutzt.“

Dolderer ist guter Dinge, dass sich bald etwas tut. Mit 46 Jahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Andere fliegen auch mit 60 Jahren. Wenn mal Schluss ist, dann hat Dolderer immer noch seinen Traum: abheben und landen – immer wieder und allein durch mentale Kraft. (sid mit SZ/sw)

TV-Tipp: ServusTV überträgt Sonnabend ab 12.30 Uhr.

