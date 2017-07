Immer mehr unsichere Jobs

Der Anteil der sogenannten atypischen Beschäftigung ist im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 42 Prozent von allen Arbeitsverhältnissen gestiegen. Das kritisiert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Rund 38 800 Menschen im Kreis Görlitz arbeiten in Teilzeit, Leiharbeit oder haben einen Minijob als alleiniges Einkommen. Arbeiteten 2003 etwa 15 700 Erwerbstätige in Teilzeit, waren es 2016 bereits rund 28 100 – ein Anstieg von 78 Prozent.

Die Gewerkschaft beruft sich auf eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Kreis seit 2003 untersucht hat. Damals lag die Quote atypischer Jobs noch bei 30 Prozent. IG-Bau-Bezirkschef Peter Schubert bezeichnet die Lage als „Alarmsignal an die Politik“. (

SZ)

