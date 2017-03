Immer mehr Unterrichtsausfall Offizielle Zahlen zeigen: Die Probleme werden größer. Vor allem eine Schulart ist betroffen.

Der Unterrichtsausfall wird immer größer. © dpa

Zehntausende Unterrichtsstunden sind an den Schulen der Landkreise Bautzen und Görlitz im ersten Halbjahr 2016/17 ausgefallen oder fachfremd vertreten worden. So fielen allein 12 000 reguläre Stunden an Förderschulen und weit über 17 000 an Grundschulen weg. Das geht aus einer Statistik hervor, die das sächsische Kultusministerium jetzt auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Die offiziellen Angaben bestätigen, was Eltern schon seit Schuljahresbeginn befürchtet hatten: Die Zahl der Ausfallstunden ist in diesem Schuljahr im Vergleich zum vorhergehenden erneut deutlich angestiegen.

Es ist davon auszugehen, dass beinahe jede zehnte Schulstunde nicht lehrplangerecht stattfindet. Nur an Grundschulen sind die Probleme noch nicht ganz so groß. In der offiziellen Ausfallstatistik sind nur die Unterrichtsstunden erfasst, die tatsächlich ersatzlos weggefallen sind oder fachfremd vertreten wurden. Nicht erfasst sind Stunden, in denen ein Lehrer zwei Klassen gleichzeitig unterrichtet oder die Schüler Aufgaben erteilt bekommen. Erstmals mussten in diesem Schuljahr an einigen Schulen auch Stundenpläne von vornherein um eine oder mehrere Stunden gekürzt werden, weil dafür von Anfang an kein Lehrer zur Verfügung stand. (SZ/ju)

www.schule.sachsen.de

Mehr Ausfall als im Vorjahr SBA Bautzen* 2016/17 2015/16 Grundschulen 3,4 2,4 Oberschulen 8,7 6,9 Gymnasien 7,1 6,4 Berufsb. Schulen 9,5 7,7 Förderschulen 7,8 6,9 *) zur sächsischen Bildungsagentur Bautzen gehören die Landkreise Bautzen und Görlitz

Quelle: Kultusministerium, Angaben in Prozent

