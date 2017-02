Immer mehr Unfälle mit Radfahrern

Jedes Jahr kommt es auch auf der Kreuzung an der Mensa zu Unfällen. 2015 waren es fünf, 2016 vier. Weil dabei aber auch oft Menschen verletzt werden, ist sie in den Blickpunkt gerückt. Erst haben die Verantwortlichen gedacht, dass die Unfälle mit dem Geländer der Mandaubrücke zusammenhängen. „Die Sicht auf die Hochwaldstraße ist nicht besonders gut“, sagt die Fachfrau der Stadtverwaltung, Heike Kubiak. Aber nach dem Studium der Unfallberichte hat sie festgestellt, dass dem nicht so ist. Die Unfälle haben ganz unterschiedliche Gründe. „Erst, wenn sich Ursachen besser herauskristallisieren, können wir was machen“, sagt Frau Kubiak. Vorstellbar wären Ampeln an der Kreuzung oder die Sperrung der Hochwaldstraße in eine Richtung. Doch das lohnt sich angesichts der verschiedenen Unfallursachen laut Frau Kubiak nicht. Zumal der finanzielle Aufwand und die Umwege, die die Autofahrer machen müssten, erst bei eindeutigen Befunden zu rechtfertigen wären.

Gesamte Stadt: Radfahrer-Unfälle rücken in den Fokus

Besondere Sorgen macht Heike Kubiak, Chefin der Zittauer Straßenverkehrsbehörde, der Anstieg der Unfälle mit Radfahrern in den letzten zwei Jahren. Bereits 2015 ist die Zahl auf 49 und damit deutlich gestiegen. 2016 waren es mit 40 in Zittau und den Ortsteilen wieder überdurchschnittlich viele. Dabei wurden sechs Menschen schwer und 28 leicht verletzt. „Und über die Dunkelziffer, die nicht zur Anzeige gebracht wird, reden wir hier noch gar nicht“, sagt Frau Kubiak. Dass in der Mehrzahl der Fälle Autofahrer Schuld sind, verneint sie. 22-mal, also bei mehr als der Hälfte der Unfälle, trugen die Radfahrer die Schuld. Allein dabei wurden drei Menschen schwer und 15 leicht verletzt. Frau Kubiak schert zwar nicht alle Radfahrer über einen Kamm, hat aber schon mehrfach beobachtet, dass sich die Pedaleure nicht an die Straßenverkehrsordnung halten. Die Hälfte aller Unfälle mit Radfahrern basiert ihren Analysen zufolge auf Abbiege- oder Vorfahrtsfehlern. „Das Miteinander von Kfz- und Radverkehr klappt in Zittau nicht so richtig“, sagt die Fachfrau. Dagegen unternehmen kann sie – außer aufklären – wenig. Denn auch bei den Radfahrunfällen gibt es keine Stellen, an denen es besonders häufig zu Unfällen kommt oder immer wieder die gleichen Gründe vorliegen, wie die SZ-Grafik zeigt.