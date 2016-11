Immer mehr Schwangere nehmen Crystal Unter der Sucht leiden besonders die Kinder. Auch im Rödertal. Oberarzt Norbert Lorenz über die schlimmen Folgen.

Kinderarzt Norbert Lorenz behandelt Babys von crystalsüchtigen Müttern im Perinatalzentrum des Krankenhauses Neustadt. © Sven Ellger

Sie ist überall verfügbar, billig und sehr gefährlich: die Teufelsdroge Crystal. Auch in der Schwangerschaft hören viele Frauen nicht damit auf. Norbert Lorenz, Oberarzt in der Kinderklinik am Krankenhaus Neustadt, über einen Entzug und über die Zukunft der Babys.

Herr Lorenz, hat der Raum Dresden ein Crystal-Problem?

Ja, es kommen seit ein paar Jahren tatsächlich vermehrt Schwangere zu uns, die Crystal konsumieren.

Laut Klischee nehmen vor allem sozial schwache Frauen in der Schwangerschaft Drogen, deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Nein, der Konsum zieht sich durch alle Schichten. Die sozial schwachen Süchtigen bemerken wie nur häufiger, da diese Frauen in der Schwangerschaft häufig noch weitere Drogen wie Cannabis, Pilze oder Kakteen-Bestandteile und sogenannte Legal Highs konsumieren.

Woran fallen Ihnen die süchtigen Frauen in der Schwangerschaft auf?

Äußerlich fallen die Crystal-Konsumenten, anders als uns die Medien glauben machen, meist nicht auf. Die schlimmen äußerlichen Anzeichen wie ausfallende Zähne und von Narben übersäte Haut bekommt man eher vom unreinen Stoff, der unter Zuhilfenahme von Lampenöl oder Batteriesäure hergestellt wird. Wer reineren Stoff nimmt, fällt zunächst meist nicht auf. Mit ihrem Verhalten fallen uns zum Beispiel früher einmal vergewaltigte und missbrauchte Frauen oder solche, die von ihren vielleicht ebenfalls süchtigen Partnern geschlagen wurden, auf. Oft haben crystalabhängige Frauen auch eine veränderte Körperwahrnehmung, die dann während der Entbindung auffällt.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie den Verdacht haben, das eine Schwangere Crystal nimmt?

Wir sprechen sie direkt darauf an in der Vorsorge. Oft vermitteln die behandelnden Frauenärzte die Frauen auch an uns, wenn sie einen Verdacht haben. Dann bieten wir hier im Krankenhaus Beratung und Gespräche mit unserer Psychologin an. Das Wichtigste ist, das Vertrauen der Frauen zu gewinnen und sie nicht zu stigmatisieren.

Raten Sie den Frauen, sich

noch woanders Hilfe zu suchen?

Wir raten immer, den Kontakt zum Jugendamt von sich aus zu suchen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, so mit dem Amt zusammenzuarbeiten, dass das Kind am Ende bei der Mutter bleiben kann.

Crystal in Zahlen zurück 1 von 3 weiter Rund 100 Kinder von crystalsüchtigen Müttern werden derzeit jährlich in Dresden geboren. Die Uniklinik zählte von 2007 bis Mai 2016 rund 145 Crystal-Babys, die im Krankenhaus zur Welt kamen. 5000 Konsumenten suchen sachsenweit pro Jahr Hilfe in Beratungsstellen, viermal mehr als im bundesweiten Durchschnitt. (SZ/jv)

Wie kooperativ sind die Frauen?

Hin und wieder kommt es vor, dass sie nach der Entbindung einfach ihr Kind zurücklassen. Doch die meisten kooperieren sehr gut und lassen sich auf die Gespräche und unser Hilfsprogramm ein. Nur wenn die Frau sich vollständig entzieht oder überhaupt nicht in der Lage ist, ihr Kind zu versorgen, wird das Kind vom Jugendamt in Obhut genommen und in einer Pflegefamilie untergebracht.

Kann man während der Schwangerschaft einen Entzug machen?

Das ist möglich, aber nicht unbedingt am Ende der Schwangerschaft, da wäre der Stress für Mutter und Kind zu groß. Lieber im zweiten Drittel. Diese Entwöhnung würde hier stationär in enger Kooperation der Städtischen Kliniken für Psychiatrie und Geburtshilfe stattfinden.

Wie hart ist so ein Entzug?

Körperlich ist er eher nicht so schwer, aber die psychischen Herausforderungen sind enorm. Nach der Geburt bieten wir den Frauen an, gemeinsam mit ihren Neugeborenen eine stationäre Entwöhnung bei uns zu beginnen. Der erste Schritt der Entwöhnung dauert etwa vier bis acht Wochen.

Warum hören die Frauen nicht auf,

sobald sie die Schwangerschaft

bemerken?

Die meisten erkennen die Schwangerschaft sehr spät, im 6. oder 7. Monat, da ihr Körpergefühl gestört ist. Die Frauen wissen schon, dass es nicht gut ist, Drogen zu nehmen, aber oft ist die Sucht eben stärker. Einige Frauen kommen jedes Jahr, sind wieder schwanger und konsumieren weiter.

Werden die meisten Frauen

bewusst schwanger?

Ja, für viele bedeutet das Kind ein Stück Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Einigen fehlt auch schlicht das Geld für Verhütungsmittel. Viele sind noch sehr sehr jung, wenn sie erstmals konsumieren, so 13 oder 14 Jahre.

Mit welchen Auffälligkeiten

kommen die Babys von crystalsüchtigen Müttern auf die Welt?

Sie werden statistisch etwas früher als normal, so etwa in der 35.–37. Schwangerschaftswoche geboren. Außerdem sind sie leichter als normale Neugeborene und gelten als ruhiger.

Bekommen die Kinder

Medikamente nach der Geburt?

Nein, das ist, im Gegensatz zu anderen Drogen wie zum Beispiel Heroin, nicht notwendig.

Bleiben die Kinder auffällig?

Pflegeeltern berichten uns, dass die Kinder mit drei Monaten noch mal auffällig viel trinken und auffallend unruhig sind. Einige entwickeln später Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten.

Wer entscheidet, ob das Kind

in der Herkunftsfamilie bleibt?

Letztendlich das Jugendamt. Doch vorher gibt es intensive Gespräche zwischen dessen Mitarbeitern, der Mutter, unseren Ärzten, Pflegekräften und Psychologen. Im Vordergrund steht immer das Kindeswohl.

Das Gespräch führte Julia Vollmer.

