Immer mehr Sachsen haben einen Job Die Zahl der Arbeitslosen ist im Freistaat so klein wie nie. Aber es gibt Sorgenkinder.

Chemnitz. Die Arbeitslosenquote in Sachsen hat ein historisches Tief erreicht. Im November betrug der Anteil von Männern und Frauen ohne Job erstmals sechs Prozent.

Im Vergleich zum Oktober ging die Quote um 0,1 Prozentpunkte zurück, teilte die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit am Donnerstag in Chemnitz mit. Den schlechtesten Wert für einen November hatte es den Angeben zufolge 1997 gegeben: Vor 20 Jahren lag die Arbeitslosenquote im Freistaat bei 17,5 Prozent.

Insgesamt waren im November 126 600 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 1 900 weniger als im Oktober. Im Vergleich zum November 2016 ging die Zahl der Arbeitslosen um 16 700 zurück. „Damit ist die Arbeitslosigkeit wiederholt gesunken und erreicht das neue historische Tief, seit Erfassung der Arbeitslosenstatistik im Jahr 1991“, teilte die Arbeitsagentur mit. Als Gründe führte die Agentur die gute Auftragslage, demografische Effekte und Qualifizierungsmaßnahmen an.

Erfreut über die Zahlen zeigte sich Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Immer mehr Arbeitslose profitierten vom Job-Boom, sagte der SPD-Politiker. Allerdings betreffe dies noch immer zu wenige Langzeitarbeitslose. „Wir wollen die hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen nutzen, um mehr Langzeitarbeitslosen den Übergang in eine stabile Beschäftigung zu ermöglichen“, sagte Dulig. Das Land habe dafür das Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit zur Förderung des Sozialen Arbeitsmarktes (SAM) aufgelegt, für das in den kommenden zwei Jahren 25 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Weiterhin werden in Sachsen Arbeitskräfte gesucht. Im Freistaat seien fast 38 000 freie Stellen zu besetzen, teilte die Arbeitsagentur mit. Dies seien rund 5 800 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die meisten Jobs sind mit fast 12 300 wie gehabt in der Zeitarbeit zu vergeben. Danach folgen das verarbeitende Gewerbe (5 062), das Gesundheits- und Sozialwesen (3 436) sowie die Kfz-Branche (3 209). Auch im Baugewerbe werden sachsenweit noch 2618 Mitarbeiter gesucht.

Laut Hochrechnungen waren im September in Sachsen 1,6 Millionen Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies sei ein Anstieg um 28 400 Menschen gegenüber dem Vorjahr. (dpa)

