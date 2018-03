Immer mehr Sachsen arbeiten im Alter Arbeiten über das Renteneintrittsalter hinaus - in Sachsen ist das für immer mehr Menschen Realität. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Sie reichen vom Fachkräftemangel bis hin zur Zunahme der Altersarmut.

Chemnitz. Immer mehr Menschen in Sachsen arbeiten auch nach Erreichen des Rentenalters weiter. Waren im Juni 2007 erst 2876 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 65 Jahre oder älter, waren es im Juni vergangenen Jahres bereits 10 795, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit auf Anfrage mitteilte.

Gestiegen ist den Angaben zufolge auch die Zahl der älteren Minijobber: Im Juni 2007 gab es in Sachsen 29 767 geringfügig Beschäftigte im Alter von 65 Jahren und älter, 10 Jahre später waren es 47 460. Das waren 17 693 ältere geringfügig Beschäftigte mehr - ein Anstieg um fast 60 Prozent. Experten sehen auf der einen Seite den Fachkräftemangel als Grund, andererseits wird jedoch auch auf steigende Altersarmut verwiesen.

„Mit Blick auf die angespannte Fachkräftesituation gibt es für die Unternehmer mehrere Gründe, ältere Arbeitnehmer weiter im Betrieb zu beschäftigen“, erklärte Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. Sie seien häufig gut qualifiziert und hätten eine große Berufs- und Lebenserfahrung. Flexible Arbeitszeitmodelle vom Minijob über Teilzeit- bis hin zur Vollzeitbeschäftigung böten eine gute Grundlage dafür.

Die Gründe, über das Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten, seien sehr verschieden, sagte Hansen. „Ein Teil arbeitet aus Freude am Beruf weiter. Andere möchten schrittweise in die Rentenzeit übergehen und wieder andere tun dies aus finanziellen Gründen.“ So könnten Rentenansprüche aufgestockt werden, um den gewohnten Lebensstandard fortzuführen oder auch um sich zusätzliche, persönliche Wünsche zu erfüllen.

Ralph Beckert vom Sozialverband VdK in Sachsen verweist dagegen auf die vielen Fälle von Altersarmut, die dafür sorgten, dass Betroffene bis ins Rentenalter hinein arbeiten müssten. „Bei uns gibt es ja viele Menschen mit einer gebrochenen Erwerbsbiografie“, sagte der VdK-Landesgeschäftsführer. Derzeit würden zahlreiche Betroffene den Renteneintritt erreichen, die nach dem Ende der DDR zum Teil jahrzehntelang arbeitslos gewesen seien und so gar keinen ausreichenden Rentenanspruch aufbauen konnten. „Auch private Vorsorge war ihnen nicht möglich.“

Auch für die Zukunft sei der Gesetzgeber gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die den Menschen ein vernünftiges Auskommen und eine gute Rente sichere. „Dabei müssen die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass jeder so lange arbeiten kann, wie er möchte“, sagte Beckert. Keinesfalls dürfe es so sein, dass ein Mensch bis ins hohe Alter arbeiten müsse, um ein menschenwürdiges Dasein führen zu können. Was auch im umgekehrten Fall zutreffen müsse: „Wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben ausscheiden muss, darf er nicht in Armut fallen.“ (dpa)

zur Startseite