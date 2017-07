Immer mehr Menschen leben im eigenen Haus Im Landkreis Görlitz steigt die Zahl der Häuser. Die der Wohnungen sinkt hingegen. Nur die Preise sind relativ stabil.

Obwohl die Einwohnerzahl im Landkreis sinkt, gibt es immer mehr Wohnhäuser. Ursache ist hauptsächlich der Trend zum Ein- und Zweifamilienhaus. Das Bild zeigt den Wohnpark Biesnitz in Görlitz vor fünf Jahren. Mittlerweile sind die damals noch bestehenden Lücken zugebaut. © SZ-Archiv / Jens Trenkler

Auf den ersten Blick sind die Zahlen verwirrend: Gab es im Jahr 1995 im Gebiet des heutigen Landkreises Görlitz gut 62 000 Wohnhäuser, so waren es im Jahr 2011 fast 67 000, also ein deutlicher Anstieg. Parallel aber ist in dieser Zeit die Zahl der Wohnungen gesunken: Von knapp 156 000 auf knapp 150 000. So steht es im Bericht „Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den ostdeutschen Wohnungsmarkt“, den das ifo-Institut, Niederlassung Dresden, veröffentlicht hat.

Die Erklärung aber ist so einfach wie plausibel: Die Zahl der Ein- und Zweifamilienhäuser hat zugenommen, während andererseits immer weniger Wohnungen in großen Mehrfamilienhäusern existieren. Immer mehr Menschen im Landkreis leben in den eigenen vier Wänden. Im Jahr 1995 waren gut 46 000 Wohnungen vom Eigentümer selbst bewohnt, 2011 schon mehr als 55 000 Wohnungen. Gleichzeitig sank die Zahl der vermieteten Wohnungen von gut 93 000 auf gut 75 000. Und auf der anderen Seite stieg der Wohnungsleerstand von gut zehn auf fast 13 Prozent an. Lars Vandrei vom ifo-Institut spricht hier von einem „sehr hohen Leerstand“. Noch deutlicher wird er allerdings bei der Stadt Görlitz, der er einen „extrem hohen Leerstand“ bescheinigt. Hier liegt die Quote unverändert bei etwa 19 Prozent – und das, obwohl die Zahl der Wohnungen binnen 16 Jahren um fast 2 000 zurückgegangen ist. Im Umkehrschluss heißt das: Ohne den Abriss der 2 000 Wohnungen wäre der Leerstand drastisch nach oben gegangen.

Gründe für diese Zahlen liefert eine zweite Studie, die in diesem Jahr vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) veröffentlicht wurde – auf der Basis von Daten des Empirica-Instituts. Und im empirica-Wohnungsmarktreport 2017 für den Landkreis Görlitz wird die demografische Entwicklung ganz klar als Ursache ausgemacht. Demzufolge sank die Einwohnerzahl im Landkreis von mehr als 300 000 Ende der 1990er Jahre auf nur noch 260 000 heute. „Bis zum Jahr 2030 prognostizieren wir einen Rückgang der aktuellen Bevölkerung von etwa 13 Prozent“, schreiben die Autoren. Damit steht der Landkreis Görlitz allerdings deutschlandweit nicht allein: 35 Prozent aller Landkreise wachsen, aber 44 Prozent schrumpfen. Die anderen halten sich in etwa konstant. Ganz anders die Entwicklung der Städte: Hier wachsen 63 Prozent, aber nur 18 Prozent schrumpfen. Der Trend zum Umzug in die Großstädte hält also an.

Links zum Thema Kommentar: Zumindest die Trends sind eindeutig

Doch zumindest an einer Stelle hat das für den Landkreis Görlitz auch sein Gutes: Im Gegensatz zu anderen Regionen sind die Preise relativ stabil auf einem niedrigen Niveau, wenngleich mit Schwankungen. Auch das geht aus dem empirica-Wohnungsmarktreport für den Landkreis Görlitz hervor. Demnach halten sich die Mietpreise für Mietwohnungen im Landkreis schon seit 2004 relativ konstant bei durchschnittlich 4,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Doch selbst bei den Kaufpreisen für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen hat sich seit 2004 nicht viel getan: Die Preise schwanken um die 1 000 Euro pro Quadratmeter. Im Jahr 2016 lagen sie sogar allesamt knapp unterhalb der 1 000 Euro. Nicht berücksichtigt sind allerdings die Unterschiede innerhalb des Kreises: Während die Kaufpreise in der Stadt Görlitz schon immer höher lagen als etwa im ländlichen Raum im Norden des Kreises, so hat sich diese Entwicklung zumindest gefühlt noch verstärkt.

Interessant: 81 bis 100 Quadratmeter große Mietwohnungen sind sowohl die günstigsten als auch die teuersten – je nach Ausstattung. Ist diese einfach, liegt der Durchschnittspreis im Kreis bei 4,30 Euro je Quadratmeter und somit um 66 Cent unter dem einer kleinen Wohnung mit einfacher Ausstattung. Bei einer hochwertigen Ausstattung aber werden im Durchschnitt 5,67 Euro je Quadratmeter fällig - 17 Cent mehr als bei kleineren Wohnungen. Wenig Überraschung beim Kaufpreis von Ein- und Zweifamilienhäusern: Kleine Häuser mit einfacher Ausstattung sind am Günstigsten – sie kosten im Schnitt knapp 29 000 Euro. Das andere Extrem, sehr große Häuser mit hochwertiger Ausstattung, wird im Schnitt für 265 000 Euro angeboten.

Und die beste Nachricht zum Schluss: Die Gefahr einer Immobilienblase, bei der die Kaufpreise schneller steigen als Mieten und auch schneller als die Einkommen, droht im Landkreis Görlitz nicht. Doch selbst in Dresden und Leipzig wird diese Gefahr nicht allzu hoch eingeschätzt.

zur Startseite