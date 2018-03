Immer mehr Meldungen zu Wölfen Bei Jäger und Hegeringleiter Frank Röllig in Ulbersdorf gehen ständig neue Informationen über die Tiere ein. Er gibt die an Behörden weiter.

Hohnstein/Sebnitz. Bei Jäger Frank Röllig, Leiter des Hegeringes Oberes Elbtal, steht das Telefon nicht mehr still. Seit der Veröffentlichung des SZ-Beitrags über Wolfssichtungen im Gebiet Hohnstein, Ulbersdorf und Sebnitz gehen bei ihm neue Hinweise ein. Sein Ziel ist es, Daten zu sammeln, damit die zuständigen Stellen auch Erkenntnisse zu Wolfssichtungen aus dem betreffenden Gebiet gewinnen. Diese existieren bislang nicht. Er bündelt die Hinweise und informiert in erster Linie das Landratsamt darüber. Wir können nicht mehr stillhalten. Wir müssen aktiv werden“, sagt er. Nicht zuletzt auch, weil Wölfe direkt an den Häusern gesichtet wurden. (SZ/aw)

