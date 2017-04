Immer mehr Lücken im Stundenplan Das Kultusministerium veröffentlicht alarmierende Zahlen. Elternvertreter im Landkreis Görlitz befürchten eine Verschärfung der Lage.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie groß die Zahl der Ausfallstunden in diesem Schuljahr tatsächlich ist, sagt bisher niemand. Die offizielle Statistik aus dem ersten Halbjahr sei noch nicht fertig, heißt es aus dem Kultusministerium. Auch bei der Bildungsagentur in Bautzen gibt es keine Zahlen. Eltern wollen das jetzt nicht mehr hinnehmen. © Klaus-Dieter Brühl Wie groß die Zahl der Ausfallstunden in diesem Schuljahr tatsächlich ist, sagt bisher niemand. Die offizielle Statistik aus dem ersten Halbjahr sei noch nicht fertig, heißt es aus dem Kultusministerium. Auch bei der Bildungsagentur in Bautzen gibt es keine Zahlen. Eltern wollen das jetzt nicht mehr hinnehmen.



Eine Nachricht hat in der vorigen Woche für Erleichterung an Sachsens Schulen gesorgt: Die heftige Grippewelle des Winters ist überstanden. Viren und Bakterien hatten in den vergangenen Monaten ein Problem verschärft, das Lehrer und Eltern alarmiert und auch Schüler kaum noch richtig erfreut: Unterrichtsausfall. Ein extremer Fall wird aus dem Westen der Oberlausitz berichtet. Dort meldeten sich an einer Oberschule in einer Woche elf von 32 Lehrern krank, sodass die Hälfte der Unterrichtsstunden ausfallen musste. Ein Sonderfall, der den Blick auf ein strukturelles Problem lenkt.

Zehntausende Unterrichtsstunden sind an den Schulen der Landkreise Bautzen und Görlitz im ersten Halbjahr 2016/17 ausgefallen oder fachfremd vertreten worden. So fielen allein 12 000 reguläre Stunden an Förderschulen und weit über 17 000 an Grundschulen weg. Das geht aus einer Statistik hervor, die das sächsische Kultusministerium jetzt auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Die offiziellen Angaben bestätigen, was Eltern schon seit Schuljahresbeginn befürchtet hatten: Die Zahl der Ausfallstunden ist in diesem Schuljahr im Vergleich zum vorhergehenden erneut deutlich angestiegen.

Es ist davon auszugehen, dass beinahe jede zehnte Schulstunde nicht lehrplangerecht stattfindet. Nur an Grundschulen sind die Probleme noch nicht ganz so groß. In der offiziellen Ausfallstatistik sind nur die Unterrichtsstunden erfasst, die tatsächlich ersatzlos weggefallen sind oder fachfremd vertreten wurden. Nicht erfasst sind Stunden, in denen ein Lehrer zwei Klassen gleichzeitig unterrichtet oder die Schüler Aufgaben erteilt bekommen. Erstmals mussten in diesem Schuljahr an einigen Schulen auch Stundenpläne von vornherein um eine oder mehrere Stunden gekürzt werden, weil dafür von Anfang an kein Lehrer zur Verfügung stand.

Jeder fünfte Lehrer ist über 60

Vor diesem Hintergrund bewerten Elternvertreter auch Teile des neuen Schulgesetzes kritisch. Dass die Zahl der Wochenstunden in einigen Fächern generell gekürzt wird, soll nach offizieller Lesart des Kultusministeriums vor allem die Schüler entlasten. Christoph Schmidt, Elternsprecher des Kreises Görlitz, sieht darin aber vor allem einen Versuch, die Ausfallstunden auf Umwegen zu reduzieren.

Elternvertreter schlagen Alarm. Die Initiative des Kultusministeriums, neue Lehrer einzustellen, löst das Problem bislang nicht, sagt Christoph Schmidt. Denn in den nächsten Jahren gehen so viele Lehrer in den Ruhestand, dass die frei werdenden Stellen kaum besetzt werden können. „Die meisten Lehramtsabsolventen wollen nicht in die ländlichen Regionen“, sagt Elternsprecher Christoph Schmidt. Dafür habe Sachsen bislang keine Lösung. Aus seiner Sicht bieten andere Bundesländer, auch im Osten, bessere finanzielle Bedingungen als Sachsen. Schon Sachsen-Anhalt biete höhere Einstiegsgehälter und vor allem den Beamtenstatus.

Links zum Thema Kommentar: Politischer Druck bleibt wichtig

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist inzwischen jeder fünfte Lehrer im Bereich der Bildungsagentur Bautzen über 60 Jahre alt, zwei Kollegen sind sogar schon 70. Es lässt sich ausrechnen, dass allein in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr als 900 Lehrer in den Kreisen Bautzen und Görlitz in den Ruhestand treten. In den Jahren danach werden es dann weiterhin jedes Jahr mehr als 250 Kollegen sein. Und das bei steigenden Schülerzahlen.

Mit dem steigenden Altersdurchschnitt in den Lehrerzimmern wächst auch die Zahl der langzeiterkrankten Kollegen. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sie sich in den Schulen der Kreise Bautzen und Görlitz in den letzten acht Jahren mehr als verdoppelt und liegt bereits bei über acht Prozent.

An vielen Schulen ist es inzwischen gängige Praxis, in solchen Fällen die reguläre Stundentafel um einzelne Stunden zu kürzen, bestätigte der Leiter der Bautzener Bildungsagentur jüngst in einem Gespräch mit der SZ. Eine bessere Lösung gebe es meistens nicht. Die Mitarbeiter der Bautzener Bildungsagentur tun, was sie können, um neues Personal an die Schulen zu bringen – auch zeitweise, wenn Kollegen mitten im Schuljahr in den Ruhestand gehen oder länger krank werden.

Wenn Eltern aber an ihren Schulen Probleme sehen, sagt Sprecherin Angela Ruscher, könnten sie sich jederzeit an die Bildungsagentur-Regionalstelle in Bautzen wenden. „Wir tun alles, was wir können, um die Probleme an den Schulen so gut es geht zu minimieren. Aber wir merken auch deutlich, dass wir da inzwischen an Grenzen stoßen.“

zur Startseite