Immer mehr grüne Pfeile verschwinden

An der Kreuzung von Caspar-David-Friedrich- und Teplitzer Straße hängt er noch. Doch auch dieser grüne Pfeil soll nun abgebaut werden. Dresdens Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz hat bereits im vergangenen Jahr einige der rund 250 Grünpfeile abbauen lassen. Ende August 2016 fielen die Verkehrszeichen an der Reicker Straße zu den Einmündungen in die Tornaer und Otto-Mohr-Straße.

An dieser Kreuzung ging es vor allem darum, dass größere Transporter und Lkw beim Rechtsabbiegen die Gleise der Straßenbahntrasse überfahren mussten. Das stelle ein Ausschlusskriterium für das Verkehrszeichen 720, den Grünpfeil, dar. Das kleine schwarze Schild mit dem grünen Zeichen wurde auch schon an drei weiteren Stellen abgebaut: an der Kreuzung von Reicker, Kepler- und Lohrmannstraße sowie im westlichen Abschnitt der Bodenbacher Straße an der Einmündung zur Zwinglistraße. Und auch am Güntzplatz ist der Grünpfeil mittlerweile verschwunden. Obwohl es die Ampel an der Kreuzung zur Ziegelstraße in deutschlandweit ausgestrahlte Comedy-Sendungen geschafft hatte, blieb fast unbemerkt, dass dort das Verkehrszeichen inzwischen fehlt. Es verschwand mit dem Abbau der Ampelanlage im September 2016; die Zufahrt zum Güntzplatz ist jetzt für Autofahrer gesperrt. Doch warum werden plötzlich derart viele Grünpfeile abgebaut? Zum einen gibt es auf Straßen deutschlandweit den Trend, die Schilderflut deutlich zu reduzieren. Der Einsatz des Grünpfeils ist prinzipiell im Paragraf 37 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Dazu gibt es in einer Verwaltungsvorschrift zehn Unterpunkte, die festlegen, wann dieses Verkehrszeichen anzubringen ist und wann nicht. In Dresden geht es vor allem darum, die Straßen für Fahrradfahrer sicherer zu machen, sagt Koettnitz.

So haben sich viele Kreuzungen als Unfallschwerpunkte herauskristallisiert. Deshalb sind bereits 2012 die Verkehrszeichen unter anderem an den Ecken von Bautzner Landstraße/Grundstraße, Fetscherstraße/Dürerstraße, Bergstraße/Südhöhe und Nürnberger Straße/Budapester Straße verschwunden. Insgesamt zwölf Grünpfeile wurden seitdem abgebaut. Allerdings sind auch zwei dazu gekommen: 2015 an der Kreuzung von Winterbergstraße/Liebstädter Straße sowie 2016 an der Kohlsdorfer Straße auf der Rampe zur B 173.

