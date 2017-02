Immer mehr Grippekranke In der vergangenen Woche gab es 380 neue Influenza-Fälle. Viele Mittelsachsen sind nicht geimpft.

zurück Bild 1 von 2 weiter Bei einer richtigen Grippe hilft nur eins: Ausruhen. Schon 908 Betroffene lagen in dieser Saison flach. © Symbolbild/dpa Bei einer richtigen Grippe hilft nur eins: Ausruhen. Schon 908 Betroffene lagen in dieser Saison flach.



Die Arztpraxen sind voll. Die Arbeitsplätze leer. In der vergangenen Woche hat das Gesundheitsamt Mittelsachsen bei 380 Patienten das Influenza-Virus nachgewiesen. 180 Fälle mehr als in der Vorwoche. Damit gibt es in dieser Saison seit Anfang Dezember über 900 Betroffene, bei denen das Virus festgestellt worden ist. Die Grippewelle hat die Region voll im Griff. Betroffen sind laut Kreissprecherin Cornelia Kluge überwiegend 45- bis 64-Jährige, aber auch unter den 25- bis 44-Jährigen sei die Zahl der Nachweise sehr hoch. Doch nur sehr wenige müssen sich deswegen im Krankenhaus behandeln lassen. Im Klinikum Döbeln sind es zurzeit zwei.

Vor allem junge Leute mit Influenza behandelt Allgemeinmediziner Hartmut Frisch aus Döbeln im Moment. „Bei mir gibt es wenige ältere Patienten, bei denen die Influenza nachgewiesen wurde.“ Die meisten seiner Patienten hätte zurzeit mit grippalen sowie bakteriellen Infekten zu kämpfen. Eine Grippe eingefangen haben sich vor allem diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. Dabei war die Bereitschaft bei Frisch groß. Etwa 50 Prozent seiner Patienten hätten eine Impfung erhalten. „Das ist super“, so Frisch. Kreisweit waren unter den bislang 908 Patienten, bei denen die Influenza nachgewiesen worden ist, nur die wenigsten mit Sicherheit geimpft. Bei den meisten blieb der Impfstatus unbekannt oder sie haben sich nicht schützen lassen.

Mit der Impfbereitschaft weniger zufrieden ist zum Beispiel Kinderarzt Dr. Eckhardt Erdmann aus Döbeln. „Sie war dieses Mal generell nicht so hoch“, sagt der Mediziner. Erdmann geht davon aus, dass aufgrund der Vielzahl an Grippepatienten in dieser Saison im Herbst wieder mehr eine Impfung wollen. Seit gut drei Wochen kommen vor allem Kindergarten- und Schulkinder mit Verdacht auf Influenza zu ihm in die Praxis. Bei immer mehr jungen Patienten ist das Virus auch nachgewiesen worden. Komplikationen haben es bisher bei noch keinem gegeben. Auch seinen Babys verschont geblieben.

Um in seiner Praxis eine Ausbreitung der Viren und Bakterien zu verhindern, bittet Eckhardt Erdmann zurzeit darum, dass seine Patienten nur von einer Person begleitet werden. „Sonst haben wir bis Mittag 300 Leute hier, obwohl nur 100 Patienten sind“, schildert der Mediziner. Zudem stellt er im Wartebereich Desinfektionsmittel für die Hände bereit.

Notstand ist in den Kitas der Region noch nicht ausgebrochen. Aus den meisten Einrichtungen werden nur Einzelfälle gemeldet. Juliane Enke von der Kita Zschopauknirpse aus Waldheim vermutet, dass die Grippewelle erst noch kommt. „Wir haben gerade eine Magen-Darm-Welle hinter uns“, sagt sie. Mehr kranke Kinder als sonst gibt es in Roßweins Kita Unter den Linden, wie Leiterin Heike Koßmann sagt. Ob jedoch die Influenza die Ursache ist, bleibt offen. Nachgewiesene Fälle von Influenza A gibt es in der Kita Wirbelwind in Leisnig. „Die Grippewelle ist bei uns ganz klar zu spüren“, sagt Stefanie Unger, die stellvertretende Leiterin.

Verschont geblieben sind offenbar bislang auch die Pflegeheime. Sowohl bei Berta Börner in Roßwein als auch im Seniorenheim Am Südhang in Technitz gibt es momentan noch keine Fälle von Influenza. „Wir haben einige Bewohner mit Erkältung“, sagt Carola Enge, Leiterin der Technitzer Einrichtung. Auch das Personal sei angegriffen, Engpässe gebe es aber nicht.

Wen die Grippe erwischt, der ist längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Laut Hartmut Frisch brauche es mindestens zwei Wochen, bis die Patienten wieder auf den Beinen sind. Gegen die Viren lässt sich in der Regel nur wenig unternehmen. Den Patienten rät der Allgemeinmediziner daher vor allem zu einem: körperlicher Ruhe. Nur so ließen sich Folgeerkrankungen, wie eine Herzmuskel- oder Lungenentzündung verhindern. „Erst bei eitrigem Auswurf wird Antibiotika verschrieben“, so Frisch.

In den Apotheken besteht seit Januar eine erhöhte Nachfrage nach Mitteln gegen Schnupfen, Husten und Fieber, wie Gerd Günther von der Apotheke an der Oberbrücke sagt. Oft rät der Apotheker seinen Patienten auch zu alternativen Heilmitteln, wie zum Beispiel Thymian gegen Husten. Auch Günther empfiehlt den Betroffenen vor allem zu Ruhe. „Aber das ist ein großes Problem. Viele Leute nehmen sich die Zeit nicht mehr“, sagt er. Wichtig sei, schon im Vorfeld das Immunsystem zu stärken, mit Bewegung an der Luft und Saunagängen.

Die Krankenkasse DAK hat am Mittwoch von 8 bis 20 Uhr unter Telefon 0800 1111841 eine kostenlose Hotline zum Thema Grippe geschalten.

zur Startseite