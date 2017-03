Immer mehr freie Jobs Die Arbeitsagentur kann vor allem Stellen in Maschinenbau und Kunststoffbranche bieten.

© dpa

Das Frühjahr kommt und die Zahl der Erwerbslosen in der Oberlausitz sinkt. Das ist seit einigen Jahren fast schon ein Automatismus. Außerdem: „Der Arbeitsmarkt in der Region ist robust“, sagt Bautzens Arbeitsagenturchef Thomas Berndt fast ebenso regelmäßig. Er konnte am Freitag bei der Bilanz für die Arbeitsmarktsituation im März auch Zahlen dazu vorlegen. Die belegen, der Agentur werden immer mehr sozialversicherungspflichtige freie Jobs gemeldet. Seit Januar 2015 zeigt die Statistik einen Zuwachs um knapp 26 Prozent.

Deswegen sieht Thomas Berndt auch durchaus Chancen für jene Menschen, die in den kommenden Jahren ihre Stelle beim Braunkohleförderer Leag verlieren sollten. Der Konzern mit Sitz in Cottbus hatte Donnerstag angekündigt, den Kohleabbau in den kommenden Jahren schrittweise zurückzufahren. Das wird Jobs kosten. Thomas Berndt weiß, dass das Unternehmen auch Fachleute im Transport und im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt. Die werden in der Oberlausitz unbedingt gesucht. Allein im März meldete beispielsweise die Verarbeitenden Branche 146 freie Stellen. Trotzdem ist der Agenturchef vorsichtig, wenn es um das Thema der Leag-Beschäftigten geht. Die Angaben dazu seien ganz neu. Er wolle sich in den kommenden Wochen ausführlich informieren. Dann könne er mehr sagen.

Die Daten für den Arbeitsmarkt gibt es indes. 24 051 Männer und Frauen waren im März erwerbslos. Das sind 1 239 weniger als im Februar. Die Quote sank von 8,8 auf 8,4 Prozent. Rechnet man Ein-Euro-Jobber hinzu und Oberlausitzer, die beispielsweise eine Weiterbildung oder ein Praktikum machen, waren 30 337 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Agentur spricht dabei aber von Unterbeschäftigung. Aktuell können die Mitarbeiter der Behörde über 4 150 freie Stellen vermitteln. Gesucht werden vor allem Zeitarbeiter, Kräfte für den Maschinenbau, die Kunststoffindustrie sowie die Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Im März waren in Kamenz 1 835 Menschen ohne Job. 70 weniger als im Februar. Die Quote lag bei 5,1 Prozent.

Eine erste Bilanz gab es für den Ausbildungsmarkt. Von Oktober 2016 bis März 2017 hatten sich 2 751 Jugendliche bei der Berufsberatung der Agentur gemeldet. Das seien 168 weniger gewesen als ein Jahr zuvor. Das hänge auch damit zusammen, das sich viele für Abitur und Studium entscheiden. Dabei sei der Bedarf an Auszubildenden in der Oberlausitz inzwischen hoch. Auf eine Lehrstelle kommen nur 0,9 Bewerber. Vor vier Jahren waren es noch vier bis fünf Kandidaten.

Um Studierende besser beim Weg in den Beruf zu unterstützen, haben die Hochschule Zittau/Görlitz und die Arbeitsagentur am Freitag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Es gehe unter anderem darum, die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren, bei der Wahl der Fachrichtung zu helfen und beim tatsächlichen Abbruch den Weg in eine Ausbildung zu erleichtern. Die Agentur berät dazu monatlich direkt an den Hochschulstandorten.

zur Startseite