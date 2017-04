Immer mehr Frauen haben Lungenkrebs Die Heilungschancen sind gering. Doch die Coswiger Lungenklinik hilft mit ihrem Know-how Patienten in ganz Sachsen. Durch ein Netzwerk.

Operabel oder nicht? Im Coswiger Fachkrankenhaus beraten sich die beiden Chefärzte Dr. Steffen Drewes (links) und Dr. Dirk Koschel über den großen Tumor im Lungenflügel einer Mittfünfzigerin. Die Zahl erkrankter Frauen nimmt seit Jahren stetig zu. © Norbert Millauer

Ein schwieriger Fall. Die Aufnahme auf dem Monitor zeigt einen Tumor von gewaltigen neun Zentimetern Durchmesser. „Er füllt nahezu den gesamten Lungenflügel aus“, sagt Chefarzt Dr. Steffen Drewes in der Coswiger Lungenklinik. Die Patientin ist Mitte 50, steht noch im Arbeitsleben. Ihre Symptome waren kaum auffällig, berichtet der Experte für Thoraxchirurgie. Die Raucherin hatte lediglich ein bisschen mehr Husten als sonst. Ihre Überlebenschance liegt bei 30 Prozent.

Über das weitere Vorgehen befinden nun viele Spezialisten vieler Bereiche gemeinsam. In einer Fachbesprechung kommen Pneumologen wie Privatdozent Dr. Dirk Koschel, die Pneumo-Onkologen, die Chirurgen und die Radiologen des Hauses hinzu. Man trifft sich in dem hochmodernen Konferenzraum der Klinik. Zur Ausstattung gehören mehrere Monitore, eine Kamera und ein Mikrofon an der Decke. Denn per Webcam schaltet sich die geballte Kompetenz in Echtzeit auch noch einen spezialisierten niedergelassenen Dresdner Pathologen dazu sowie einen Strahlenspezialisten und Nuklearmediziner von der Uniklinik Dresden.

Erörtert werden Fragen wie: Lässt sich der Tumor trotz seiner Größe operativ entfernen? Oder verspricht Bestrahlung bessere Behandlungserfolge? Oder eine medikamentöse Therapie? Oder aber die Kombination der drei Möglichkeiten? „Jeder Patient wird mit seiner Diagnose in diesem Rahmen vorgestellt und von allen Augen gesehen“, erklärt Dirk Koschel, Chefarzt für Pneumologie in Coswig. „Jeder Experte gibt sein Fachwissen dazu, und wir besprechen den Fall, bis wir einen gemeinsamen Nenner für eine individuelle Therapie finden.“ So arbeitet das Fachkrankenhaus als zertifiziertes Lungenkrebszentrum in bewährter Weise seit vielen Jahren.

Wegen Tumoren behandelt werden hier im Schnitt 2 000 Personen pro Jahr. Das macht etwa ein Viertel aller Patienten der Klinik jährlich aus. In rund 400 der 2 000 Fälle sind es die Spezialisten in Coswig, die das Karzinom entdecken und erstmals die Diagnose stellen. Diese Zahlen verhalten sich recht konstant.

Tumore am häufigsten bei 69-Jährigen entdeckt zurück 1 von 6 weiter In allen Altersgruppen tritt Lungenkrebs auf. Der jüngste Tumor-Patient in der Lungenklinik Coswig war etwas über 20. Im Durchschnitt wurde die Krankheit hier aber bei Frauen und Männern im Alter von 69 Jahren festgestellt. Ernstzunehmende Symptome sind Blut im Hustenschleim, Schmerzen im Brustkorb und ein sich verändernder, anhaltender Husten. Als durchschnittliche Überlebensrate aller Lungenkrebspatientinnen und -patienten, die von 2004 bis 2013 am Coswiger Fachkrankenhaus behandelt wurden, hat die Klinik 14,1 Prozent ermittelt. Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben waren: Das traf an der Fachklinik auf jeden siebenten Lungenkrebspatienten zu. Nicht erhoben wurde allerdings, woran genau die übrigen 85,9 Prozent starben, das heißt, ob der Lungenkrebs oder eine andere Krankheit die Ursache war. Lungentransplantationen werden bei der Diagnose Lungenkrebs weltweit nicht vorgenommen.

Was jedoch merklich steigt, ist der Anteil der Frauen unter den Lungenkrebsfällen, registrieren die Mediziner. Lag im Fachkrankenhaus die Quote dieser Erstdiagnosen bei weiblichen Patienten im Jahr 2003 noch bei 21 Prozent, beträgt sie inzwischen fast 30 Prozent. „Wir führen diese Entwicklung in erster Linie auf die zunehmende Zahl rauchender Frauen zurück“, sagt Dirk Koschel. Experten gehen davon aus, dass dieses Jahr in den westlichen Industrieländern erstmals mehr Frauen an Lungenkrebs sterben werden als an Brustkrebs.

Denn die Lungenkrebsarten gehören zu den aggressivsten überhaupt. Viele Typen wachsen und streuen enorm schnell. Durch oftmals nur leichte Symptome wie Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust oder Heiserkeit bleiben sie lange unbemerkt. „Selbst wenn ein Tumor im Frühstadium gefunden wird, liegt die Überlebensrate bei unter 50 Prozent“, weiß Thoraxchirurg Steffen Drewes.

Die langjährige Erfahrung als Lungenkrebszentrum und die bewährten Strukturen will die Klinik der gesamten sächsischen Bevölkerung zur Verfügung stellen. Darum hat das Fachkrankenhaus gemeinsam mit dem Klinikum Görlitz Anfang des Jahres ein Kompetenznetzwerk für Lungenerkrankungen in Sachsen gegründet. Dieses soll um weitere Kooperationspartner wachsen. Gespräche liefen aktuell mit verschiedenen Kliniken in der Region, verrät Dirk Koschel.

Die Idee: Behandelnde Ärzte anderer Krankenhäuser können sich per Webcam zur Live-Besprechung eines Befunds nach Coswig schalten. Für die oft sehr komplizierte Entfernung der Tumore können Patienten dann auch hierher verlegt werden. Um von der Routine der Spezialisten zu profitieren.

Die Coswiger Klinik ist zudem als rauchfreies Krankenhaus zertifiziert. „Wir bieten jedem Patienten eine Entwöhnung an, mit geschulten Psychologen und mit Medikamenten“, sagt Dirk Koschel. Denn der Verzicht aufs Rauchen sei für den erfolgreichen Verlauf jeder Therapie entscheidend. So vertragen Raucher Chemotherapien wesentlich schlechter als Nichtraucher. Und nach einer OP verringert sich für Abstinenzler das Risiko einer Lungenentzündung erheblich.

„Doch unter 20 Prozent der Neudiagnosen sind überhaupt operabel“, weiß Chefarzt Steffen Drewes. Abhängig ist das von der Art des Lungenkrebses und dem Stadium, in dem er entdeckt wird.

Bei der Mittfünfzigerin mit dem großen Tumor konnte übrigens operiert werden. Ein Drittel des Lungenflügels musste entfernt, doch zwei Drittel konnten erhalten werden. Der Eingriff liegt ein Jahr zurück. Sie lebt. Als Nichtraucherin.

