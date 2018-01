Immer mehr Frauen arbeiten

Die Beschäftigung: Die Zahlen steigen seit Jahren Der Arbeitsmarktmonitor der Arbeitsagentur zeigt, dass 2016 genau 62,8 Prozent der Menschen im Kreis Meißen einer Beschäftigung nachgegangen sind. Bei den Frauen waren es 63 Prozent. Damit lande der Landkreis laut Zeitungsdienst Südwest deutschlandweit bei der Frauenquote auf Platz 16 von 420 ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten. Die Quote beschreibt den Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 15 bis unter 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung dieser Altersklasse. Sie steigt seit Jahren, 2005 lag sie bei erst 48,7Prozent, bei den Frauen 47,6Prozent. Gleichzeitig wurden die Beschäftigten im Schnitt immer älter: Im Jahr 2015 machten die 55- bis 64-Jährigen 10,6Prozent aus, 2016 lag ihr Anteil bereits bei 22,4 Prozent. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote stark gefallen, von 18,2 auf noch 7,3Prozent.

Der Vergleich: Der Landkreis liegt über dem Deutschlandschnitt

Mit 62,8 Prozent Beschäftigung liegt der Landkreis leicht über dem Sachsenschnitt (61,6Prozent), aber deutlich über der Quote für ganz Deutschland (57,3 Prozent). Bei den Frauen ist der Unterschied sogar noch drastischer: Arbeiteten im Kreis Meißen im Jahr 2016 63 Prozent der Frauen zwischen 15 und 64, waren es in ganz Deutschland nur 54,2 Prozent.

Die Gründe I: Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist günstig Dass sich die Zahlen der Beschäftigten so positiv entwickeln, sei auf die Lage am Arbeitsmarkt zurückzuführen, erklärt die Sprecherin der Arbeitsagentur Riesa Berit Kasten. „Eine Arbeitslosenquote von aktuell sechs Prozent im Landkreis spricht natürlich für eine höhere Beschäftigungsquote.“ Außerdem gebe es im Landkreis viel verarbeitendes Gewerbe sowie Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen und Handel – Arbeitsstellen also, für die sich traditionell auch Frauen interessieren.

Die Gründe II: Mütter gehen früher wieder arbeiten „Wir wussten schon aus unserer Fachkräfteanalyse, dass wir bei den Frauen eine gute Beschäftigungsquote haben“, sagt Sascha Dienel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Meißen. „Das ist auch aus unserer Geschichte bedingt“, so Dienel. Berit Kasten von der Arbeitsagentur bestätigt das: Frauen in Ostdeutschland stünden traditionell fester im Erwerbsleben als Westdeutsche. Letztere blieben auch häufig länger mit dem Kind zu Hause. Trotz Kind zu arbeiten, werde Müttern im Kreis Meißen durch gute Angebote bei der Kinderbetreuung – Einrichtungen öffnen bereits um 6 Uhr und betreuen in der Regel bis 17Uhr – erleichtert. Zunehmend böten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern auch Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf an wie Betriebskindergärten oder „Mutti-Schichten“, so Kasten.