Immer mehr fliegen ab Prag

Am Flughafen DD, den Autobahnneuprojekten u.a. nach Prag, der Schnellzug-Trasse nach Prag, der Vergrößerung der A4, der Elektrifizierung der Bahn und Mischung, der Landvernichtung für transeuropäischen Güterverkehr im Rahmen von Güter-und Schnellzügen auf d. gleichen Trasse, die Ortsumgehung von Pirna(97 Mio.€ für 3,8 km-Irre!!), an der Subventionierung von Sauerkrautfabriken und der Verhaßtmachung der Sachsen(Hohmann-Kahlschlag in NRW)- daran kann man Wertvernichtung,Egomanie,Rufschädigung, und Verschwendung studieren. Wenn Dresdner, trotz eigenen Flughafen nach Prag reisen müssen, obwohl der Flughafen vor der Haustür da ist, dann ist das unbeschreiblich entsetzlich. Da müssen also Mrd. € in Autobahnen investiert werden, um ein bescheuertes Flughafenmanagement in Dresden zu kompensieren! Warum siedelt man in Pirna nicht für 40Mio. Euro gute Arbeitgeber f. d. DD-Pendler an(Ersparnis 58Mio.) u. macht DD ästhetischer u. billiger(durch Investorenauflagen)?