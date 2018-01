Immer mehr fahren Bus und Bahn In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Fahrgäste um fast 30 Millionen gestiegen. Die Verkehrsbetriebe müssen investieren, da auch 2018 der Ansturm weitergeht. Allerdings steigen auch die Preise.

Bis zu 52 000 Personen befördert die beliebteste Bahnlinie täglich – 2017 fuhren 160 Millionen Gäste mit Bus und Bahn. © Jürgen Herrmann/DVB

Jeder Dresdner ist 2017 im Durchschnitt 257 Mal Bahn oder Bus gefahren. Das bescherte den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) 160 Millionen Fahrgäste. Die Vorstände Andreas Hemmersbach und Lars Seiffert können voraussichtlich einen neuen Fahrgastrekord verkünden. Noch liegen nicht die kompletten Zahlen vor, aber im vergangenen Jahr transportierten die DVB rund 2,9 Millionen Personen mehr als 2016. Das ist der höchste Anstieg seit 1990.

An Werktagen fahren weit mehr als eine halbe Millionen Personen mit den DVB. Die beliebteste Bahnlinie ist die 7, die 52 000 Fahrgäste am Tag nutzen. Gleich danach folgen die Linien 11 und 3. Bei den Bussen wird die „Studentenlinie“ 61 am meisten genutzt, mit 31 700 Personen pro Tag. Der Ansturm auf die DVB scheint auch weiterzugehen. Die Vorstände rechnen damit, dass die Fahrgastzahlen in den kommenden Jahren auf 170 Millionen ansteigen. „Die rasant gestiegene Nachfrage ist ein Indiz für die wachsende Mobilität in einer zunehmend verdichteten Innenstadt“, so Hemmersbach. Er betont, dass die DVB so zur Reduzierung des Verkehrs beitragen – und zur Verbesserung der Luftqualität, da sie auf klimaschonende Fahrzeuge setzen.

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 39,6 Millionen Euro investiert, in moderne Fahrzeuge, Rekonstruktionen von Gleisen und Anlagen. Außerdem konnten die DVB mehrere Preise abräumen. So ergab das Kundenbarometer, das jährlich unter 37 deutschen Verkehrsunternehmen erhoben wird, dass die DVB am beliebtesten sind. Auch bei einer ADAC-Studie sorgte das DVB-Angebot dafür, dass die Dresdner mit der Mobilität am zufriedensten im Vergleich mehrerer Städte sind.

„Dass wir immer mehr Passagiere in hoher Qualität und Kundenzufriedenheit sicher durch Dresden bewegen können, verdanken wir in erster Linie unserer engagierten Belegschaft“, erklärt Seiffert.

Die DVB können ihre Ausgaben zu etwa 80 Prozent durch Ticketverkäufe und Fördermittel decken. Den Rest gleichen die Technischen Werke durch die Gewinne des Energieversorgers Drewag aus. Um das Angebot weiter verbessern zu können, steigen aber die Preise. Das hat der Verkehrsverbund Oberelbe, zu dem auch die DVB gehören, für August beschlossen. Die Tickets werden im Sommer um durchschnittlich 2,1 Prozent teurer.

Dafür planen die DVB, auch 2018 kräftig zu investieren. So soll das Projekt „Stadtbahn 2020“ weitergeführt werden. Die Pläne für die Oskarstraße liegen derzeit auf Eis, die DVB warten auf die Entscheidung zum Weiterbau. Auch der Ausbau der Zentralhaltestelle Tharandter Straße soll im Juni beginnen. Zudem wird die neue Linie 5 weiter vorbereitet. Die Bahn soll die überlastete Buslinie 62 ersetzen. An Gleisen wird in diesem Jahr beispielsweise an der Schlömilchstraße gebaut. Die Wendeschleife Infineon Süd wird 2018 fertig.

Zwischen Pieschen und Wilder Mann wird ab sofort die Buslinie 73 bis Juli getestet. Noch häufiger werden die DVB künftig an Wochenenden nachts in der Stadt unterwegs sein. Schloss Pillnitz bekommt eine bessere Busverbindung. Und um für den Verkehr der Zukunft gewappnet zu sein, sind Mobilitätspunkte und neue, intelligente Ampeln geplant.

