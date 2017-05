Immer mehr Dreckecken Bei der Einwohnerversammlung wird die Sauberkeit in der Stadt bemängelt. Der Bauhof steht in der Kritik. Zu Unrecht?

Stadtrat Christian Backmann zeigte Ende März ein Spielzeugmotorrad, das illegal in einer Senke zwischen Rudelsdorf und Massanei abgelegt wurde. Die Probleme mit Müll und Dreck häufen sich. © Archiv/Dietmar Thomas

Abgelegene Stellen ziehen Müllsünder anscheinend magisch an. Davon gibt es in der Region Waldheim einige. Das ist bei der Einwohnerversammlung am Dienstagabend deutlich geworden. Denn das dominierende Thema war die mangelhafte Sauberkeit. Die hat viele Facetten und ärgert nicht nur die Bürger, sondern auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Zur Sprache kam – zum wiederholten Mal – die Senke auf der Höhe eines Waldstreifens zwischen Rudelsdorf und Massanei. Vor knapp sechs Wochen hatte Stadtrat Christian Backmann den DA zu ebenjener Stelle geführt, weil dort sogar ein Spielzeugmotorrad sowie Reifen und Kompostabfälle achtlos in die Natur geworfen worden waren. Warum handelt die Stadt nicht und verhängt Bußgelder? Das war die zentrale Frage, mit der sich Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) am Dienstagabend konfrontiert sah.

Könne der Verursacher festgestellt werden, werde er mit einem Bußgeld belegt. Das kann in Sachsen mehrere Tausend Euro betragen. Bemängelt wurde die Sauberkeit unter anderem an der Mittweidaer Straße, am Zänker, dem Brückenmühlenpark sowie dem Oberwerder. „Dort kacken die Hunde hin und niemand verhängt ein Ordnungsgeld“, beschwerte sich eine Frau. Dasselbe gelte für die Müllsünder. Bauamtsleiter Michael Wittig erklärte die Krux: „Natürlich gehen solche Hinweise immer wieder bei uns ein. Aber wenn wir dann nach einem Namen, einem Auto-Kennzeichen oder irgendeinem anderen Anhaltspunkt auf die Verursacher fragen, kann uns meist niemand etwas dazu sagen. Dann wird es schwierig.“

Meist müssen im Endeffekt die Mitarbeiter des Bauhofes ausrücken, um den Müll wegzuräumen. „Das ist aber nicht deren eigentliche Aufgabe, den Dreck anderer Leute aufzusammeln. Und ich kann sie auch nicht täglich zu den Problemstellen schicken“, sagte Steffen Ernst. Er ärgere sich selbst fast täglich darüber, dass er am Massaneier Berg große Mengen Hausmüll sieht, die in den Papierkörben stecken, die die Stadt aufgestellt hat und für deren Leerung der Bauhof verantwortlich ist. Wittig erinnerte an ein weiteres Problem: „Seit der Eingemeindung hat sich die Fläche, für die der Bauhof zuständig ist, verdoppelt. Aber es durfte nur ein Mann mehr eingestellt werden. Die können einfach nicht überall sein.“

Es wurde außerdem die Forderung nach mehr Papierkörben laut. Die seien aber nicht die Lösung, sind sich Ernst und Wittig einig. Rund um die Bushaltestelle am Niedermarkt stehen drei Mülleimer. Und trotzdem liegen Papier und Zigarettenstummel auf dem Gehweg. „Das Problem liegt in den Köpfen der Bürger“, meint das Stadtoberhaupt.

Die Anwohner nutzten gleich noch einmal die Gunst der Stunde, um den Winterdienst zu kritisieren. „Es sind immer wieder dieselben Leute, die ihrer Räum- und Streupflicht nicht nachkommen. Es gibt Satzungen, an die muss sich jeder halten und dann muss die Stadt das auch sanktionieren“, schimpfte ein älterer Herr. Michael Wittig kommentierte: „Das ist uns durchaus bewusst. Aber es ist ein langwieriges bürokratisches Verfahren, ehe wir eine Sanktion verhängen können.“

