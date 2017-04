Immer mehr Ausländer ziehen nach Görlitz Die Einwohnerzahl von Görlitz ist im März erneut gestiegen. Das liegt nicht an den Deutschen.

Blick vom polnischen Zgorzelec auf die Altstadtbrücke über die Neiße vor der Görlitzer Peterskirche. Die meisten Zuwanderer in der Stadt sind Polen. © SZ/Wolfgang Wittchen

Exakt 56 836 Menschen lebten im März in Görlitz. Das sind 25 mehr als im Februar und sogar fast 700 mehr als im März vorigen Jahres. All das geht aus den statistischen Monatszahlen hervor, die die Stadt am Mittwoch veröffentlicht hat. Diese Zahlen sind zunächst vorläufig, denn die offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes erscheinen erst später.

Die Zahl der ausländischen Einwohner stieg vom Februar zum März um 78. Das bedeutet, dass die Zahl der Deutschen um 53 gesunken ist. Der Großteil der 5 437 Ausländer sind nicht etwa Flüchtlinge, sondern Polen (3126). Syrer (719) landen weit abgeschlagen auf Platz zwei.

Links zum Thema Kommentar: Reaktion nötig auf Ausländerzuzug

Durch die Ausländer wird Görlitz immer jünger. Die Zahl der Null- bis Zehnjährigen stieg innerhalb eines Jahres um 107, die der Elf- bis 20-Jährigen um 246 und die der 31- bis 40-Jährigen sogar um 368. Lediglich bei der Gruppe der 21- bis 30-Jährigen gab es einen leichten Rückgang um 62.

Vom Bevölkerungswachstum profitieren längst nicht alle Stadt- und Ortsteile im gleichen Maße: Hauptgewinner ist seit Jahren die Innenstadt. Hier lebten im März 16 627 Menschen, das sind 447 mehr als im März 2016. Zuwachs gab es innerhalb der vergangenen zwölf Monate auch in der Südstadt (plus 140) und der Altstadt (plus 61). Die meisten Einwohner verloren haben Rauschwalde (minus 46) und Ludwigsdorf (minus 31). Rund 4 430 der 5 437 Ausländer leben in der Innenstadt (3 207), der Südstadt (801) und der Altstadt (423).

zur Startseite