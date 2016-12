Immer in Bewegung Gertrud Hennig feierte am Montag ihren 100. Geburtstag. Sie hat ein ganz einfaches Rezept für ein langes Leben.

Zusammen mit ihren Töchtern Gisela Karsch (l.) und Brigitte Ostermann feierte Gertrud Hennig am Montag ihren 100. Geburtstag. © Carmen Schumann

Zu ihrem Ehrentag hat sich Gertrud Hennig fein gemacht. Zu einer Schluppenbluse trägt sie eine schicke Weste. Das besondere an dem königsblauen Kleidungsstück: Gertrud Hennig hat es selbst gehäkelt. Und auch in ihrem Wohnzimmer finden sich liebevoll angefertigte Zeugnisse ihrer Handarbeitskunst: geknüpfte Wandteppiche, eine gestrickte Kuscheldecke und ein filigran gehäkeltes Sofakissen.

Zu ihrem 100. Geburtstag muss Gertrud Hennig an diesem Montagvormittag viele Hände schütteln. Auch Oberbürgermeister Alexander Ahrens ist unter den Gratulanten. Die jüngere, 76 Jahre alte Tochter Gisela Karsch ist extra aus der Nähe von Bremen angereist. Die nur ein Jahr ältere Tochter Brigitte Ostermann wohnt im gleichen Haus in der Seidau. Die ganze Familie ist dort 1944 eingezogen.

Geboren ist die Jubilarin in Niedergurig, wo sie auch die Schule besuchte. Als junge Frau arbeitete sie bei der Baufirma Hauser im Büro. Nach der Hochzeit mit ihrem Mann Johannes im Jahr 1938 zog sie mit ihm nach Berlin, wo der Ehemann eine berufliche Anstellung hatte und wo auch die beiden Töchter geboren wurden. Doch aufgrund der Kriegsereignisse landete man schließlich doch wieder in der Heimat. Gertrud Hennigs Ehemann ist im Jahr 1995 gestorben. Nachdem die Töchter selbstständig waren, galt ihre ganze Leidenschaft der Gartenarbeit. Früher hatte Gertrud Hennig einen Schrebergarten in der Nähe der West-Garagen. Später betätigte sie sich im Garten neben ihrem Wohnhaus.

Befragt nach ihrem Rezept für ein langes Leben sagt Gertrud Hennig, dass es wohl vor allem die Bewegung an der frischen Luft gewesen sei, die sie fit gehalten hatte. Bis zu ihrem 95. Lebensjahr nahm sie noch regelmäßig mindestens einmal in der Woche an den Ausflügen der Wandergruppe um Dr. Bulang teil.

„Wir sind viel herumgekommen, waren in der Nähe von Löbau, in Tschechien und in der Sächsischen Schweiz“, sagt Gertrud Hennig. Bis vor Kurzem sei sie auch noch für kleinere Einkäufe selbst in die Stadt gegangen. Allerdings hatte sie im September einen kleinen gesundheitlichen Zwischenfall, vermutlich eine Durchblutungsstörung. Seitdem sei sie vor allem wegen Problemen mit dem Rücken nicht mehr aus dem Haus gekommen. Schließlich ist da ja die Treppe bis in den ersten Stock zu bewältigen.

„Ich bin meiner Tochter Brigitte sehr dankbar, denn sie kümmert sich liebevoll um mich“, sagt die Jubilarin. „Wenn es sein muss, bringt sie mir das Essen sogar bis ans Bett.“ Aber Gertrud Hennig bemüht sich, in der Wohnung noch herumzulaufen, um nicht einzurosten. Leider könne sie wegen der kleinen Schrift die Zeitung schon seit längerer Zeit nicht mehr lesen. Fernsehen schauen geht dagegen noch. Am liebsten guckt die Jubilarin Quizsendungen, wie zum Beispiel Günter Jauchs „Wer wird Millionär“ oder „Gefragt – gejagt“. Und über die Fußballergebnisse von Dynamo Dresden hält sie sich stets auf dem Laufenden. Das kommt wahrscheinlich daher, weil der Nachbar früher Physiotherapeut bei diesem Verein war.

Zu ihrem großen Tag am Montag kamen auch einige ihrer Enkel und Urenkel gratulieren. Gertrud Hennig hat zwei Enkelsöhne und eine Enkeltochter sowie mittlerweile vier Urenkel.

