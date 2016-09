Immer in Bewegung Die Dr.-Alwin-Schade-Schule verteidigt den Titel „Bewegte Schule“. Berechtigt! Das zeigen die Kinder auch diese Woche.

Die Kinder der Putzkauer Schule haben viele Möglichkeiten, sich im Unterricht und den Pausen zu bewegen. Eine feste Größe im jährlichen Schulprogramm sind die Geräteturnmeisterschaften, wo dieses Foto entstand. © Steffen Unger

Die Kinder der Dr.-Alwin-Schade-Grundschule in Putzkau können sich freuen: Seit Kurzem dürfen sie Hockey spielen wie die Profis – dank neuer Sport- und Spielgeräte im Wert von 500 Euro. Mit dieser Prämie sowie einem Zertifikat und einer Plakette wurde die Grundschule der Gemeinde Schmölln-Putzkau jetzt zum zweiten Mal als „Bewegte Schule“ ausgezeichnet.

Die Schule bietet den Kindern dafür gute Möglichkeiten. Dazu gehört eine 45 Minuten lange Pause, in der sich die Mädchen und Jungen selbstständig auf dem Schulhof und in der Sporthalle bewegen dürfen. Dafür gibt’s tolle Geräte, wie zum Beispiel Roller, Stelzenlauf, Klettermöglichkeiten, sagt Schulleiterin Mandy Gründer. Unterstützt von der Unfallkasse Sachsen und der Universität Leipzig setzen die Putzkauer seit 2008 das Konzept des bewegten Lernens und Schullebens in die Praxis um – unter anderem mit Rechenspaziergängen, rhythmischen Malfolgen, Wörterball, dynamischem Sitzen. Aktionen, die Lernen und Bewegung miteinander verbinden.

Bewegung gibt’s auch am kommenden Sonnabend beim Sponsorenlauf auf dem Schulgelände. Jedes Kind suchte sich selbst seinen Sponsor, der ihm pro Runde einen Euro gibt. Der Erlös fließt in ein neues Klettergerüst. Das vorherige war zerstört worden – von Unbekannten. Der Spielplatz an der Schule ist zugleich öffentlich. (SZ/ir)

