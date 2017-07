„Immer gleiche Bedingungen – immer geil“ Für Jürgen Beil vom VfB Weißwasser hat sich der Kunstrasenplatz bewährt. Beim Bau vor zwei Jahren gab es Kritik an den Kosten. Hat sich die Investition wirklich gelohnt?

Hans Jürgen Beil ist zufrieden. Für das Champions League-Endspiel anlässlich seines 60. hatten alle gesammelt: Mitglieder von VfB, und ESW, Kollegen, Freunde, Familie und Mitarbeiter aus seiner Firma. Noch wichtiger ist für den VfB-Vorsitzenden, dass sich der Kunstrasen am Turnerheim bewährt hat. © Joachim Rehle

Wenn Hans-Jürgen Beil das weite Grün des künstlichen Rasens unter ihm betrachten möchte, muss er seinen Blick tief senken. Das liegt nicht am Blickwinkel, sondern am Niveau. Bei den beiden Fußballfeldern am Turnerheim Weißwasser könnte es unterschiedlicher kaum sein. Das obere liegt auf Höhe der Muskauer Straße, die die Anlage auf einer Seite flankiert. Das untere liegt, obgleich in Wurfweite, einige Höhenmeter tiefer. Treppenstufen verbinden die beiden Felder, die auch sonst verschieden sind. Oben liegt Natur-, unten Kunstrasen. Beil nimmt die Stufen leichtfüßig. Er ist Fußballer und Vereinsvorsitzender der VfB Weißwasser 1909 und hat nicht nur Kondition, sondern auch Kraft. Unten angekommen, wippt er mit den Hacken auf den künstlichen Rasenstoppeln auf und nieder. „Immer gleiche Bedingungen – immer geil“, sagt er und grinst. Sein Urteil nach zwei Jahren Erfahrung mit dem im Frühsommer 2015 fertiggestellten Kunstrasenplatz: Der Platz hat sich bewährt. Aus der Sicht des Vereinsvorsitzenden und aus der der Spieler. Beil hilft gelegentlich selbst in der dritten Mannschaft aus und weiß, wovon er spricht.

Ob es warm ist oder kalt, nass oder trocken, der Rasen – ein „naturähnliches“ Produkt – sei immer bespielbar. Nur bei Schnee hat der Verein ein Problem. Dann muss geschoben werden, und zwar von Hand und mit Schneeschaufel. Das erledigen die Vereinsmitglieder stets selbst. Manchmal kommen zwei, drei, manchmal dreißig. Selbstverständlich ließe sich dem Problem mit Technik beikommen, sagt Beil. „Du kriegst heute ja alles, aber du musst es auch bezahlen können und vorher überlegen, wie oft du‘s brauchst.“ Nur ein, vielleicht zwei Spiele müssen im Schnitt pro Saison abgesagt werden. Gegen Eis gibt es kein Mittel. Über eine „Rasenheizung“ verfügt der Platz nicht.

Der Pflegeaufwand hält sich, wie vorausgesagt, in Grenzen. Ein- bis zweimal pro Jahr ist eine Tiefenreinigung notwendig. Ein paar Mal mehr muss das Granulat zwischen den künstlichen Rasenstoppeln egalisiert, also gleichmäßig verteilt werden. Das geschieht mit einem Trecker und einem entsprechenden Anbau. Der Pflegeaufwand für einen Naturrasen sei schätzungsweise viermal höher, meint Beil. Auch die Prophezeiungen, die Verletzungsgefahr werde auf Kunstrasen steigen, bestätigten sich nicht, so Beil.

Beim VfB Weißwasser trainieren 450 Sportler. Nicht alle jubeln, wenn sie „Kunstrasen“ hören. Die erste Mannschaft spielt generell oben auf dem Rasenplatz, die zweite lieber unten auf dem Kunstrasen. Im Rathaus fällt das Resümee eindeutiger aus. Thomas Böse hatte von Amts wegen, aber auch aus privatem Interesse, wie er sagt, in den letzten beiden Jahren ein waches Auge auf den Platz. Der habe sich bewährt, sagt der Leiter des Referats Bau. „Eine Topgeschichte, deren Investition sich gelohnt hat und weiter lohnen wird“, ist er sich sicher. Die besseren Bedingungen machen Weißwasser und den VfB attraktiv für junge, leistungsfähige Spieler. Heute stünden die Vereinsteams in fast allen Klassen besser da als noch vor ein paar Jahren, meint Beil. Auch die Mitgliederstärke steigt stetig. Nach der Fusion mit dem Knappensportverein (KSV) 2010 zählte der VfB 270 Mitglieder, 2013 bereits 350, und heute sind weitere hundert mehr.

Vor dem Bau gingen die Meinungen auseinander. Damals hatten die Baukosten von über 650 000 Euro zu Kontroversen im Stadtrat geführt. Zu teuer, zu aufwendig, nicht nötig. Auch der Bau eines Kunstrasen-Trainingsplatzes, den der Verein aus Eigenmitteln bezahlte, an dem sich die Stadt aber beteiligte, wurde kritisiert. Heute ist die Kritik verstummt.

Mit der Fertigstellung des Kunstrasens ging 2015 auch die Verantwortung für die Betreibung der Anlagen am Turnerheim auf den VfB über. 60 000 Euro gibt‘s jährlich als Unterstützung von der Stadt dafür. „Eine hartes Geschäft. Aber es läuft. Ich bereue den Schritt nicht und würde ihn immer wieder tun“, meint Beil.

