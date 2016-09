Immer die gleiche Masche Eine Frau aus Weinböhla bestellt im Internet Waren, bezahlt per Lastschrift und bucht den Betrag umgehend zurück. Dabei zieht sie ihren Vater mit rein.

Die Katze lässt das Mausen nicht. Die 42-jährige Weinböhlaerin ist das, was man eine Berufsbetrügerin nennt. Wobei „Beruf“ eine schmeichelhafte Übertreibung ist. Sie hat keinen und auch nur einen Hauptschulabschluss. Auch Arbeiten ist nicht so ihr Ding. Seit Jahren hat sie keinen Job, zeitweise wurde ihr das Arbeitslosengeld II gestrichen. Ihr Vater „sponserte“ sie, gab ihr monatlich 300 bis 400 Euro, die Hälfte seiner Rente. Inzwischen bezieht sie wieder Stütze. Doch damit kommt sie nicht weit. Deshalb betrügt sie nach immer der gleichen Masche. Sie bestellt im Internet Waren, lässt das Geld zwar per Lastschrift einziehen, bucht es aber umgehend wieder zurück. Besonders perfide an der Masche: Sie nutzt für ihre Bestellungen nicht nur Name und Anschrift ihres Vaters, sondern auch dessen Bankverbindung. Und bringt den 76-Jährigen nun schon zum zweiten Mal vor Gericht. Auch der alte Mann ist des Betruges angeklagt.

3,92 Euro auf dem Konto

Diesmal soll die Frau im Dezember vorigen Jahres einen Mixer für knapp 900 Euro und kurz darauf eine Espresso-Maschine für 869 Euro bestellt haben. Die Ware wurde geliefert, bezahlt – und der Betrag am gleichen Tag zurückgebucht. Dabei war von vornherein klar, dass die Waren nicht bezahlt werden konnten. Bei einer Bestellung wies das Konto zum Beispiel ein Haben von gerade mal 3,92 Euro auf. Die angeklagten Taten sind offenbar nicht die einzigen. Bei der Durchsicht der Kontounterlagen stellt der Richter auch weitere Buchungen nach der gleichen Masche fest. So wurde kurz vor den jetzigen Taten beispielsweise Parfüm für 255 Euro bestellt, geliefert, bezahlt und die Summe prompt zurückgebucht.

Doch welche Rolle spielte der Vater? Schon bei der letzten Verhandlung, als seine Tochter bei Ebay ein I-Pad für 306 Euro anbot, das Geld kassierte, aber nicht lieferte, weil sie ein solches Gerät gar nicht besaß, war er mit in die Schusslinie geraten. Im Jahre 2006 wurde er hingegen von einer anderen Richterin wegen einer solchen Tat verurteilt. Im November 2005 soll er bei Ebay unter falschem Namen eine Waschmaschine für 171 Euro, einen goldenen Fifa-Fußball für 244 Euro und einen DVD-Rekorder für 226 Euro angeboten und verkauft haben, ohne die Waren jeweils besessen zu haben. Ein Fehlurteil, wie sich herausstellte. Denn der jetzige Richter machte einen Test. Dabei zeigte sich eindeutig, dass der alte Mann überhaupt nicht in der Lage ist, mit dem Internet umzugehen. Auch wurden in seiner Wohnung keine internetfähigen Geräte gefunden. Während der Richter bei der letzten Verhandlung das Verfahren gegen den Vater, der damals die Schuld erneut auf sich nehmen wollte, einstellte, wurde der alte Mann diesmal sogar freigesprochen. Inwiefern er von den Betrügereien seiner Tochter wusste, ist offen. Ein Paket jedenfalls nahm die Nachbarin an. Der Vater der Angeklagten holte es ab mit der Bemerkung „Das ist für meine Tochter.“ Für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Betrug reicht das aber nicht.

Die Tochter saß wegen gleichartiger Taten auch schon gemeinsam mit ihrer Mutter vor Gericht. Dieser wurde zur Last gelegt, in insgesamt neun Fällen im Internetaktionshaus Ebay Waren angeboten zu haben, die sie gar nicht besaß, ihrer Tochter wurden drei Fälle vorgeworfen. Die Tochter erhielt damals eine hohe Geldstrafe, die Mutter – die Eltern sind inzwischen geschieden – wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Damit kamen beide gut weg, weil sie gestanden hatte. Der Richter sprach damals von einer „vorweggenommenen Gnadenentscheidung.“

Auf Gnade kann sie auch diesmal zunächst hoffen. Denn Staatsanwalt Ingolf Wagner fordert wegen Betrugs in zwei Fällen nur eine Geldstrafe von 1 000 Euro. Verteidiger Jörg Neuber will sogar einen Freispruch. Er kritisiert die Ermittlungsbehörden. Es sei weder ermittelt worden, von welchem Internetanschluss bestellt wurde, noch wer dies getan habe. Nach dem Motto „Es war so wie immer“ sei gar nicht erst ermittelt worden, sagt er. Ebenso könne ein Dritter der Täter gewesen sein.

Strom schon lange abgeschaltet

Richter Andreas Poth ist aber überzeugt, dass die Angeklagte die Täterin war. Er verurteilt sie zu einer Haftstrafe von sechs Monaten. Die wird zwar zur Bewährung ausgesetzt, höchstwahrscheinlich muss die Frau aber doch ins Gefängnis. Denn als Bewährungsauflage muss sie die Waren an die Firma zurückgeben oder bezahlen. Macht sie das nicht, rückt sie ein. Es ist davon auszugehen, dass sie die Waren längst verkauft und das Geld verbraucht hat. Nutzen konnte sie den Mixer und die Espresso-Maschine ohnehin nicht. In ihrer Wohnung und auch in der ihres Vaters ist seit geraumer Zeit wegen Zahlungsrückständen der Strom abgeschaltet.

