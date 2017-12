Imker lädt zum Weihnachtsmarkt Vergangenes Jahr lief er noch als der kleinste Markt. Jetzt ist er schon ein wenig größer geworden.

Imker Volker Schmidt veranstaltet in Naundorf wieder einen Weihnachtsmarkt. © Egbert Kamprath

Schmiedeberg. Alles will wachsen. Das gilt wohl auch für den Weihnachtsmarkt, den der Imker Volker Schmidt seit vergangenem Jahr in Naundorf bei Schmiedeberg veranstaltet. Letztes Jahr hat er dafür noch geworben mit dem Superlativ „Kleinster Weihnachtsmarkt“. Offenbar ist der Markt jetzt ein wenig größer geworden. Denn dieses Jahr lädt Schmidt zum „kleinen Weihnachtsmarkt“ ein. Er dürfte auf jeden Fall aber einer der spätesten Märkte sein, die dieses Jahr in der Region veranstaltet werden. Denn er findet am 23. Dezember statt von 10 bis 17 Uhr.

Wie bei einem Imker nicht anders zu erwarten, wird es viele Angebote geben, die aus Honig hergestellt sind oder aus Bienenwachs. Außerdem können die Besucher Fleisch vom Limousin-Rind bekommen und Produkte von Ziegen. Weiter hat sich ein Anbieter von Kaffee-Spezialitäten für den Sonnabend in Naundorf angekündigt. Um 13.30 Uhr ist ein musikalisches Programm vorgesehen.

Schmidt hat sich nach dem Hochwasser 2013 ein neues Gebäude mit Lager- und Werkstatträumen errichtet. Die alte Werkstatt, die unterhalb vom jetzigen Standort liegt, war vom Wasser beschädigt worden. Die neuen Räume bieten sich an, um dort eine kleine Veranstaltung wie den Weihnachtsmarkt kommenden Sonnabend auf die Beine zu stellen. Diesen organisiert Schmidt mit seiner Lebensgefährtin, der Holzbildhauermeisterin Anett Wirthgen.

Weihnachtsmarkt am 23. Dezember, 10 bis 17 Uhr, Siedlung 12, Naundorf bei Schmiedeberg.

