Imker haben große Verluste Im Winter sind viele Bienenvölker gestorben. Die jüngste Eiskälte war auch nicht hilfreich. Honig wird aber kaum teurer.

Imker Andreas Knothe aus Kemnitz hat im Winter ein Bienenvolk eingebüßt. Die Ursache ist unklar. Damit ist der Verlust gering, andere Imker haben deutlich mehr Bienenvölker verloren.Imker haben große Verluste. © Steffen Gerhardt

Ein Bienenvolk hat Imker Andreas Knothe verloren. Aber nicht während der jüngsten Kälteperiode, sondern im Winter. Allzu groß ist der Verlust damit nicht, dem Kemnitzer bleiben noch 20 Völker. Auch seine Kollegen des Imkervereins „Pließnitztal“ haben, so Knothe, keine schweren Verluste erlitten. Damit sind die Bienenfreunde aus der Bernstädter Region eine Ausnahme. Die sächsischen Imker verzeichneten im Winter 2016/2017 extrem hohe Verluste, berichtet René Schieback. Der Neugersdorfer ist Gründer der Sächsischen Imkerschule und gehört dem Vorstand des Landesverbandes Sächsischer Imker an.

Die Bienenvölker, die den vorigen Winter überlebt haben, sind zum Teil sehr schwach, erklärt Schieback weiter. Jetzt, im Frühjahr, ist die Zeit, in der sich die Völker entwickeln. Das heißt, es sollen mehr junge Bienen schlüpfen als jene, die sterben. Das Volk wächst. Dazu bedarf es jedoch eines ständigen Futterstroms aus der Landschaft, den es durch den Kälteeinbruch der vergangenen Wochen nicht gab. „Viele Königinnen unterbrachen während dieser Kälteperiode sogar das Eierlegen, sodass Bienen fehlen und fehlen werden“, sagt der Imker aus Neugersdorf. Wenn die Königin aufgrund der lang anhaltenden Kälte das Eierlegen unterbricht, fehlen nach 21 Tagen – so lange brauchen die Bienen, um zu schlüpfen – viele dieser Nektar sammelnden Insekten. Eine Bienenkönigin kann immerhin bis zu 2 000 Eier am Tag legen. „Und wenn Bienen fehlen, kann nicht so viel Nektar gesammelt werden. Letztendlich bedeutet das weniger Honig“, fasst Schieback die Folgen zusammen.

Drohen nun Preiserhöhungen beim Honig? Schieback hält höhere Preise zwar für sinnvoll, es werde aber nicht passieren. Denn die Imker sind, was die Preisgestaltung angeht, nach seinen Worten nichtorganisiert. „Wir Imker kämpfen seit 40 Jahren mit der Varroamilbe, haben sehr große Probleme, zumindest auf dem Land, mit Mangelernährung und auch Hunger, bedingt durch die großen Monokulturen. Zusätzlich werden unsere Bienen durch den massiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geschwächt und über die Winterverluste in ,normalen‘ Jahren in Höhe von etwa 20 Prozent redet schon niemand mehr“, sagt Schieback. Den Honigpreis zu erhöhen, traue sich aber kaum ein Imker. „Lieber werde das Pfund Honig, welches nicht nur die Bienen, sondern auch der Imker schwer erarbeiten musste, an die Kunden für vier bis fünf Euro ,verschenkt‘“, meint der Neugersdorfer Bienenexperte.

Wenn die Verbraucher auch weiterhin lokalen Honig im Angebot haben wollen, so müssen sie, findet Schieback, bereit sein, die heimischen Imker zu unterstützen. Das beginne bei der Pflanzung von pollen- und nektarspendenden Pflanzen im eigenen Garten und endet beim Kauf von lokal erzeugtem Honig. „Dieser Honig darf nicht so billig sein wie der aus dem Supermarkt. Sonst wird es bald keine Imker mehr geben, die mehr als zwei bis drei Völker halten, und somit über den Eigenbedarf produzieren“, betont Schieback.

Das sind nicht die einzigen Probleme, welche die heimischen Imker umtreiben. Auch wenn es wieder mehr Menschen gibt, die sich für das Imkern interessieren, ist die Imkerschaft in der Region doch stark überaltert, wie Schieback hinweist. Hinzu komme, dass viele Neuimker nicht mehr als zwei bis drei Bienenvölker halten möchten oder auch aus beruflichen Gründen nicht mehr halten können. Die Zahl der Imker steigt zwar derzeit leicht, aber zu DDR-Zeiten gab es fünfmal mehr Bienenvölker in Sachsen als jetzt. „Die Imkerei birgt also noch großes Potenzial“, findet Schieback.

Die Sächsische Imkerschule und der Verein Lebens(t)räume in Neugersdorf sorgen seit Jahren für Nachwuchs. Sie führen jährlich Neuimkerkurse durch und führen pro Jahr auch etwa 20 bis 30 Schulklassen an die Bienen heran, um das Interesse für die Zusammenhänge in Natur und Umwelt zu wecken.

Manchmal sind es gar nicht die Probleme mit dem Wetter oder der Umwelt, die bei Imkern zu Verlusten führen. Einem Oberseifersdorfer sind jüngst drei Bienenvölker in Wittgendorf gestohlen worden. Während die Polizei davon spricht, von keinem ähnlichen Fall zu wissen, berichten Imker, dass es bei Weitem kein Einzelfall war. „Es werden Bienenvölker in Größenordnungen gestohlen, dass einem schlecht werden kann. Das hat Imker schon zur Aufgabe ihrer Imkerei bewegt“, berichtet Schieback. Ein starkes Bienenvolk kostet nach seinen Worten bis zu 200 Euro, hinzu kommt noch die Behausung, für deren Neuanschaffung ebenfalls bis zu 200 Euro ausgegeben werden müssen. „Rechnet man dann noch den Honig, der verloren geht, kann man den Diebstahl von Bienenvölkern keinesfalls als Kavaliersdelikt bezeichnen“, meint der Neugersdorfer.

Im Fall des Imkers aus Oberseifersdorf wird ein Teil des Schadens durch die Versicherung erstattet, jedoch nicht der volle Betrag, wie er selbst berichtet. Bei dem Dieb müsse es sich um einen Profi handeln, vermutet der Imker. Denn der Abtransport der Bienenvölker ist nicht ganz einfach. Zudem standen die Bienenstöcke etwas abseits von der Straße. Auf ein Wort

