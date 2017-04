Imbiss eröffnet Ende des Monats Der Gastro-Pavillon auf dem Pirnaer Sonnenstein wird ein Italiener. Zuletzt wurde aufwendig saniert.

Hier werden bald italienische Gerichte angeboten. © Daniel Förster

Der kleine Gastro-Pavillon in der Grünanlage an der Straße der Jugend auf dem Sonnenstein wird Ende nächster Woche wieder eröffnet. Das teilt Giuseppe Gagliardi aus Dresden mit. Der Unternehmer erwarb den Pavillon nach eigenen Angaben bereits Anfang des Jahres von einem Privatmann. Die vorherigen Betreiber hatten das Geschäft aufgegeben. Gagliardi selber wird den Pavillon nicht betreiben, sondern ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm. Im Angebot sind italienische Klassiker wie Pizza, Pasta und Eis. In den vergangenen vier Monaten ließ Giuseppe Gagliardi das Häuschen aufwendig sanieren. „Unter anderem wurde die Küche erneuert und die Inneneinrichtung modernisiert“, sagt der Geschäftsmann, der sich in dem Pirnaer Stadtteil engagieren möchte. Er plant, Kinder vom Sonnenstein kostenlos zum Eis einzuladen. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. „Ich muss mich dazu zunächst mit den Schulen und Einrichtungen absprechen“, sagt Gagliardi. Der Geschäftsmann besitzt außerdem drei italienische Restaurants in Dresden. (hui)

zur Startseite