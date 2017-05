Imbiss-Betreiber dringend gesucht Für die Gastronomie im Steinigtwolmsdorfer Freibad hat sich bisher niemand gefunden. Der Saisonstart ist deshalb aber nicht in Gefahr.

Das Steinigtwolmsdorfer Erlebnisbad sucht noch einen Imbiss-Betreiber. © Symbolfoto: dpa

Am 2. Juni wird angebadet im Steinigtwolmsdorfer Erlebnisbad „Wasserwelt“. „Wir öffnen das Bad, auch wenn wir bis dahin noch keinen neuen Betreiber für den Imbiss gefunden haben sollten“, sagte Bürgermeister Guntram Steglich (parteilos) jetzt auf Anfrage.

Seit Monaten sucht die Gemeinde einen neuen Pächter für die Bad-Gastronomie. Auf eine Ausschreibung hin meldeten sich mehrere Interessenten. Es kam zu keinem Vertragsabschluss. Jetzt hat die Gemeinde den Imbiss erneut zur Pacht ausgeschrieben. Das Lokal hat eine Fläche von 46 Quadratmetern. Hinzu kommt eine Freifläche von 64 Quadratmetern.

In der Gemeindeverwaltung hat man die Hoffnung nicht aufgegeben, doch noch mit einem neuen Imbissbetreiber in die Saison starten zu können. Beachten sollte der, dass die Mehrzahl der Gäste Kinder sind. Der Imbiss sollte ein entsprechendes Angebot vorhalten, heißt es. An heißen Tagen strömen oft 1 000 und mehr Besucher in die Wasserwelt. Die startet mit einem neuen Angebot in die Saison. Der Gemeinderat beschloss jetzt, einen preisgünstigeren Gruppentarif ab zehn Personen einzuführen. Die Tageskarte für Erwachsene kostet für Gruppen pro Person 3,50 Euro statt 4 Euro. Kinder zahlen 1,60 Euro und sparen damit pro Kopf 40 Cent. (SZ/ir)

Bewerbungen für den Bad-Imbiss bis zum 19. Mai an die Gemeindeverwaltung, Am Markt 1, 01904 Steinigtwolmsdorf oder per Mail

