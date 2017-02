Imagevideos kommen ins Kino Enrico Adler hat kurze Filme mit fünf Vereinen gedreht. Jetzt sind sie fertig und sollen bei vielen Gelegenheiten gezeigt werden.

Enrico Adler hat die Imagevideos gedreht. © nikolaischmidt.de

Wer weiß schon, dass es mitten in der Görlitzer Innenstadt einen Ort gibt, an dem jeder Interessierte Tischfußball trainieren kann? Oder, dass ein junges Görlitzer Freizeitorchester mit seiner Musik durch die ganze Republik tourt? Oder, dass das Curie-Gymnasium durch den Einsatz seines Fördervereins in den Genuss eines Schülercafés kommen soll? Vermutlich nur die wenigsten Görlitzer. Um das zu ändern, und beispielhaft zu zeigen, wofür sich Menschen in Görlitz mit Leidenschaft einsetzen, startete der Verein Görlitz für Familie im Herbst das Projekt „Ein Video für meinen Verein“.

Insgesamt 15 Vereine und Initiativen bewarben sich. Fünf wurden im Losverfahren ausgewählt: der Förderverein Joliot-Curie-Gymnasium, der Verein Görlitzer Kickerking, das Jugendkulturzentrum Basta des Holzwurm-Vereins, der Verein JugendShowOrchester Görlitz und der Tierra-Eine-Welt-Verein. Zusammen mit dem Görlitzer Filmemacher Enrico Adler von Igel EI Produktionen durften die Gewinner seit Oktober jeweils ein professionelles Imagevideo drehen. „Ihre Arbeit und ihr Engagement sollen dadurch öffentlich sichtbar werden“, sagt Anna Olbrich vom Verein Görlitz für Familie. „Gleichzeitig zeigen die Clips, wie vielfältig die Görlitzer Vereinslandschaft als Ganzes ist, welche Menschen dahinter stehen und wie sie mit ihrer zumeist ehrenamtlichen Arbeit die Stadt bereichern“, sagt sie.

Inzwischen sind alle fünf Filme fertig. Vereinsvertreter bekamen sie am Mittwochabend erstmals zu Gesicht. Ab nächste Woche läuft nun eine fünfwöchige Kampagne in den sozialen Medien. „Jede Woche wird ein weiterer Clip auf Facebook und der Homepage von Görlitz für Familie veröffentlicht“, sagt Anna Olbrich. Danach werden die Filme im Camillo-Kino, Handwerk 13, im Vorprogramm zu sehen sein.

Durch die Verbreitung auf Webseiten und sozialen Medien soll Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Porträtierten und ihre Anliegen geschaffen gezeigt werden, sagt Anna Olbrich. Die Aktion ist Teil des Projektes Engagierte Stadt Görlitz, das sich für eine starke und vernetzte Engagementlandschaft einsetzt. Gefördert wird sie vom Bund und mehreren Stiftungen.

www.goerlitz-fuer-familie.de

www.engagiertestadt.de

