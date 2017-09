Im Zweifel für unsere Kinder Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Für unseren Autor Gregor Schneider liegt die Zukunft Weißwassers in den Händen der Kinder. © andré schulze

Vor ein paar Tagen stand ich an meiner Lieblingsampel. Rot. Solch kleine Pausen sind ja heikel, denn da haben die Gedanken, die im Alltag meist keinen Zutritt bekommen, Zeit, durch den Kopf zu jagen. Es ging um - natürlich - die Wahl. Gleich zwei Entscheidungen mit Tragweite stehen an. Wer ist glaubwürdiger? Wer wird es richten? Wohin wird die Reise gehen? Und schon war wieder grün. Mir kam ein Herr entgegen, dahinter lief ein Kind. Der Mann griesgrämig, eine Art skeptische Freund-Feind-Kennung im Blick. Das Kind lächelte heiter, eindeutig Freund. Das Lied „Kinder an die Macht!“ schoss mir in den Kopf.

Bald nun ist Wahl. Es geht um unsere Zukunft - und die unserer Kinder. Der Tag, an dem wir wählen dürfen, rückt näher. Die Frage ist noch: Wen? Da werden uns Plakate mit reduzierten Slogans oder Duelle mit abgehackten Statements geboten, anhand derer wir ausloten sollen, wer uns in den nächsten Jahren glücklicher macht. Dabei könnte eine Wahl einfach sein. Zum Beispiel, wenn hinter den uns gegebenen Versprechen auch Verbindlichkeiten zur Umsetzung stehen würden. Für die Nichteinhaltung sollten wir drastische Sanktionen androhen, wie etwa den Wegfall der Kakaomilch zum Frühstück bei Kindern. Sie hätten da bestimmt noch bessere Ideen. Oder es müsste für jedes Versprechen ein Pfand hinterlegt werden, wie beim Ausleihen von Eimer und Schaufel im Jahnbad. Dann würden sich die Kandidaten dreimal überlegen, was sie sagen oder schreiben.

Worten sollten ja immer Taten folgen - das wäre meine Messlatte. Und genau das ist doch der springende Punkt. Hinter den Versprechen steht nicht ein einzelner Mensch, sondern eine gemeinschaftliche Idee, politisch dann meist getragen von einer Fraktion oder Partei. Erst wenn diese Ideen mehrheitsfähig sind, also auch Zweifler und Kritiker überzeugen, kann in der Regel Realität aus ihnen werden. Da nun jeder Wahlkandidat Zuversicht und Verbesserungen ankündigt, wollen doch eigentlich alle das Gleiche: Dass wir und unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben. In diesem Land und in dieser Stadt. Dafür sollte der Nährboden geschaffen werden - gemeinsam, alle an einem Strang. Doch stattdessen wird auch nach der Wahl wieder gehauen und gestochen werden, dass es klirrt. Herbert Grönemeyer sang einst „Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende, wir werden in Grund und Boden gelacht“. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre.

Wenn man bei einer Wahl wüsste, dass Kinder es sind, die danach dafür sorgen, dass die Ziele umgesetzt werden, dann wüsste man, dass sie ehrlich streiten, wieder zusammenfinden, sich zwar in der Sache zanken, aber auch wieder vertragen und gemeinsam weitermachen, weil sie an Herausforderungen wachsen. Kinder sind so beneidenswert konstruktiv.

Wenn es um die nächsten Jahre für Weißwasser geht, gibt es Herausforderungen zur Genüge. Wenn sich alle Amts- und Verantwortungsträger dessen bewusst wären und ihre Energien gemeinsam für unsere Zukunft - und sei es auch nur für die der Kinder und Enkel - aufbringen würden, statt für kräftezehrende Scharmützel, ließen sich viele Ziele und sogar Wahlversprechen umsetzen. Denn nicht nur die Kandidaten, sondern sie und wir, die Bürgerschaft, sind die Zukunftsgestalter. Und alle sind mal Kinder gewesen - heiter und konstruktiv. Gebt den Kindern das Kommando!

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten - Ort schafft“. Hier

äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

