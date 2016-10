Im Zuge der Regenten Vor 140 Jahren stellte Wilhelm Walther den Fürstenzug fertig. Ein Dresdner Gästeführer hat eine ganz besondere Verbindung zum Wandbild.

Gästeführer Albrecht Hoch vor seiner Lieblingssehenswürdigkeit: dem Fürstenzug. © René Meinig

Lassen Sie uns gleich ins 15. Jahrhundert gehen“, sagt Albrecht Hoch. „Mit uns durch Geschichte und Gegenwart“ steht auf dem gelben Ausweis, den er um den Hals trägt. Also folgt man ihm gute 500 Jahre in die Vergangenheit. Am berühmten Fürstenzug geht das auch ohne Zeitmaschine. Im Sommer vor genau 140 Jahren hat der Künstler Wilhelm Walther das riesige Wandbild fertiggestellt. Nicht in der Gestalt, die wir heute kennen. Vor den Fliesen aus Meissener Porzellan war der Fürstenzug einst ein schwarz-weißes Sgraffito.

Hier im 15. Jahrhundert steht er nun: Der Jüngling mit Lockenmähne und Federhut, in der rechten Hand ein großes Banner tragend. Sieht Albrecht Hoch ihm noch ähnlich? Der Gästeführer ist sein Nachfahre. Genauer gesagt ist der Jüngling sein Urgroßvater Clemens Freiherr von Hausen, der von 1853 bis 1907 lebte.

Was verwirrend klingt, löst der Urenkel schnell auf: „Der Künstler Wilhelm Walther hat die Gesichtszüge meines Urgroßvaters für den Bannerträger verwendet.“ Als junger Mann saß Clemens Freiherr von Hausen dem Künstler also Modell. Von seiner Großmutter hat Albrecht Hoch erfahren, dass die beiden befreundet waren.

Und irgendwie hat fast die ganze Familie Hoch mit dem berühmten Porzellanwandbild zu tun. Clemens Freiherr von Hausen zum Beispiel schrieb lange nach dem Porträtsitzen die erste Monografie über den Fürstenzug. Albrecht Hochs Ehefrau hatte einen Urgroßvater, der die Wandfliesen des späteren Porzellanbildes bemalte. Seine Urgroßmutter und sein Vater weckten das Interesse für Geschichte. Sie hinterließ ein 600-seitiges Tagebuch, das Albrecht Hoch später transkribierte.

Heute bleibt Albrecht Hoch vor dem Bild seines Vorfahren öfter stehen. Er ist Historiker durch und durch und seit zehn Jahren mit den „Hochtouren Dresden“ auch Städteführer. Wenn er den Touristen erzählt, dass der Bannerträger sein Urgroßvater ist, seien die meisten erstaunt. Erzählen könnte er dann viel, denn mit dem Fürstenzug hat er sich besonders viel beschäftigt. Mehr als zehn Minuten Zeit bleiben aber nicht, auch wenn die Sehenswürdigkeit sein Steckenpferd ist.

So war das auch bei Wilhelm Walther. Insgesamt 13 Jahre widmete der Künstler dem Sgraffitogemälde. An vielen Tagen soll er von morgens vier Uhr bis abends um neun auf dem Baugerüst gestanden haben. So steht es in dem Werk „Der Fürstenzug zu Dresden“ des sächsischen Historikers Karlheinz Blaschke. Die Besonderheit gegenüber anderen Denkmälern sei es, dass der Fürstenzug keinen Augenblick abbilde, sondern eine Entwicklung, schreibt er. Das sieht der Betrachter des Bildes zum Beispiel am Wandel der Kleidung und Ausrüstung. Außerdem ist das Bild eine Erinnerungsstätte an die fast 800-jährige Geschichte des Fürstenhauses der Wettiner. Hoch zu Ross sitzen die 35 Herrscher, die alle dem Hause Wettin angehörten und durch eine Aufgabe verbunden waren: Sie alle hatten eine politisch führende Rolle in der sächsischen Landesgeschichte inne.

Wilhelm Walther hatte diesen Entwurf für die Ausschmückung der kahlen Wand am Residenzschloss 1865 ausgearbeitet. Aufgrund des feuchten Klimas im Elbtal war eine farbliche Gestaltung nicht möglich. So arbeitete der Historienmaler mit der sogenannten Kratzputztechnik, der Sgraffitomalerei. „Dafür wurde die Wand erst dunkel und dann hell geputzt“, erklärt Albrecht Hoch. „Mit Holzspateln und Metallkämmen wurden dann Teile von der oberen Putzschicht abgekratzt und Teile der darunterliegenden Schicht freigelegt.“

Doch das war nur das Ende einer jahrelangen Arbeit, der sich Walther voll und ganz widmen musste, um sie überhaupt vollenden zu können. Sein Arbeitsort war der Restaurierungssaal des alten Galeriegebäudes. Gleichzeitig gewährte man ihm Zugang zur Gemäldegalerie, dem Kupferstichkabinett, der Bibliothek und der Kostümsammlung im Hoftheater. Hier konnte er alle historischen Einzelheiten studieren, um die Besonderheiten der einzelnen Jahrhunderte richtig auf die Wand zu bringen.

Als Wilhelm Walther 1876 das fertige Bild übergab, ahnte er sicher nichts von der Kurzlebigkeit seines Werkes. Nicht einmal 30 Jahre später wurde Feuchtigkeit in der Mitte der Wand festgestellt. Der Verfall war bereits zu weit fortgeschritten. „Wir können der damaligen Königlichen Porzellanmanufaktur Meissen für ihre Idee nicht dankbar genug sein“, sagt Albrecht Hoch. Der Fürstenzug hätte sonst höchstwahrscheinlich auch der Geschichte angehört.

Den Wandfliesen aus Meissener Porzellan aber, die bei knapp 1 400 Grad gebrannt wurden, konnte auch der Feuersturm nach den Bombenangriffen vom Februar 1945 nichts anhaben. So kann Albrecht Hoch den Touristen auch heute noch das größte Porzellanwandbild der Welt zeigen. So wie er als kleiner Junge mit seiner Großmutter bei fast jedem Altstadtbesuch dem ehemaligen Familienmitglied eine Aufwartung machte.

zur Startseite