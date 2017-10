Im Zirkuscamp werden Kinder zu Stars der Manege In Weißwasser lernten polnische und deutsche Schüler in den Ferien das Zirkusleben kennen.

Ein Gruppenbild zum Abschluss: Die kleinen Teilnehmer am Zirkuscamp der Station Junger Naturforscher haben viel gelernt – und zur abschließenden Vorführung alles gegeben. © Guido Paulig

Wenn kleine Leute zu großen Stars werden, Artisten und Akrobaten ihre Künste zeigen, dann ist wieder Zirkuszeit.

Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Heimatverein „KulturBrücken Görlitz“ in den Herbstferien ein Zirkuscamp in der Station Junger Techniker und Naturforscher in Weißwasser. Dem diesjährigen Aufruf folgten 16 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Hälfte von ihnen kommt aus der Grundschule im polnischen Przewóz. Gemeinsam mit zwei Lehrerinnen verbringen sie vier Tage in Weißwasser und bekommen bereits am ersten Tag wilde Tierstimmen zu hören. Diese stammen allerdings nicht von den Löwen, sondern sind bei den Kennenlernspielen gefragt. Ohne geht es nicht, wissen die anwesenden Pädagogen, denn nur gemeinsam können die Kinder ein ansprechendes Programm für die Abschlussshow auf die Beine stellen.

Dass es dabei auch nicht immer ernst zugeht, beweist der kleine Filip: Genau wie seine Mitstreiter probiert er sich am Eröffnungstag erst einmal in Clownerie und Jonglage aus, um herauszufinden, was ihm besser liegt. Gemeinsam mit Annu Schaaf (Schauspiel und Clownerie), Anina Grubert (Jonglage) und Praktikant Friedrich haben die Kinder viel Spaß an ersten Übungen und Erfahrungen in der Manege. Dass diese in einem großen Zelt zur Verfügung steht, ist dem CVJM in Löbau zu verdanken. Annu, Anina und Friedrich sind freie Zirkuspädagogen, welche verschiedene Projekte in ganz Deutschland und in Polen betreuen. Ihr Verein „KulturBrücken Görlitz e.V.“ hat es sich auf die Fahnen geschrieben, in einem zusammenwachsenden Europa geographische Grenzen aufzuheben und ein Zusammenwachsen der Bevölkerung zu intensivieren. Dabei soll die Zirkuspädagogik das Hauptarbeitsfeld sein.

Ein kleiner Profi unter den Akteuren ist Nils (9 Jahre) aus Weißwasser. Er nimmt bereits zum dritten Mal am Camp teil und ist auch sonst in seiner Freizeit gerne Gast in der Station. Dort nutzt er die zahlreichen Angebote, was ihm auch viel Freude bereitet. Die Geschwister Greta (8) und Pia (10) sind dabei, weil ihre Mutter in der Station beschäftigt ist. Claudia Müller ist die Verantwortliche für die Internationale Jugendarbeit. Sie hebt hervor, dass solche Ferienprogramme nicht ohne Geldgeber veranstaltet werden können. Dabei tat sich das Deutsch-polnische Jugendwerk für die Zirkuskinder hervor. Ebenso war eine Förderung über den Kulturraum Oberlausitz in Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendarbeit Weißwasser möglich.

Seit vielen Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Grundschule Przewóz und der Station Junger Techniker und Naturforscher in Weißwasser. Nach den guten Erfahrungen der vergangenen Jahre sollen noch viele weitere gemeinsame Projekte folgen. In der kommenden Woche startet wieder die jährliche Malwerkstatt. Diese findet immer in den Herbst- und Winterferien statt. Dabei werden die Kinder neben dem Malen auch mit weiteren Kreativtechniken gefördert. Ebenfalls startet im Weißwasseraner Tierpark wieder die Lernwerkstatt Natur. Dabei können die Kinder täglich viel über das Leben und den Umgang mit den Tieren erfahren.

Für die kleinen Zirkuskinder bleibt zu hoffen, das auch sie am Sonntag, ab 15 Uhr, zu „Stars in der Manege“ werden. Dabei wird es auch zur Normalität, wenn sie mit Kindern aus anderen Ländern und mit anderer Sprache zusammenarbeiten. Die Kunst, ihre Zuschauer in Erstaunen zu versetzen, beherrschen sie sicherlich alle.

zur Startseite