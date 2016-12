Im Zeichen von Rio Zum 70. Mal werden am Sonntag die Sportler des Jahres gekürt. Vor allem das Rennen bei den Mannschaften scheint in diesem Jahr spannend wie selten zuvor.

Tennis-Queen Angelique Kerber, Turnstar Fabian Hambüchen und die goldenen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst – oder doch Eisenmann Jan Frodeno und die Handball-Europameister? Die im Zeichen der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro stehende 70. Wahl zum Sportler des Jahres verspricht gerade bei den Mannschaften Hochspannung. Auch unter den Protagonisten, die bis zur letzten Sekunde nichts über den exakten Ausgang der Abstimmung wissen.

Eins scheint bei der Gala im Bénazetsaal des Kurhauses von Baden-Baden am Sonntag aber gewiss. An „Angie“ Kerber, der ersten deutschen Grand-Slam-Siegerin seit Steffi Graf 1999, wird in diesem Jahr wohl kein Weg vorbeiführen. Mit ihren Triumphen bei den Australian Open und US Open sowie dem Sprung auf den Tennis-Thron hat sich die Wimbledon- und Olympia-Finalistin aus Kiel 2016 in den illustren Kreis der Sport-Weltstars gespielt.

Indiz dafür: Jüngst durfte Kerber mit US-Präsident Barack Obama in Berlin dinieren – und war begeistert. „Er ist ein super sympathischer Typ und kennt sich im Tennis aus. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, habe mich aber gefreut, auch mal ein bisschen in die Politik reinschnuppern zu können“, sagte Kerber und meinte: „Dieses Jahr ist wie ein Traum.“ Die 28-Jährige würde die Nachfolge von Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz antreten.

Bei den Männern scheint Reck-Olympiasieger Hambüchen, der sich mit Gold in Rio de Janeiro von der großen internationalen Bühne verabschiedete, favorisiert. Hoffnungen darf sich aber auch Titelverteidiger Frodeno machen. Der Ironman hatte im Oktober zum zweiten Mal in Folge die Hölle von Hawaii als Schnellster überstanden.

Ob es für Nico Rosberg noch für ganz oben reicht, ist fraglich. Als sich der inzwischen zurückgetretene Wahl-Monegasse vor gut drei Wochen zum dritten deutschen Formel-1-Weltmeister krönte, hatte ein Großteil der über 3 000 wahlberechtigten Journalisten wohl schon abgestimmt.

Ein ganz enges Ergebnis wird bei den Mannschaften erwartet. Die Beachvolleyball-Königinnen Ludwig und Walkenhorst, die sich in einer denkwürdigen Vollmond-Nacht an der Copacabana Gold holten, werden wohl die ärgsten Konkurrentinnen der Handball-Nationalmannschaft sein. Die Bad Boys des scheidenden Bundestrainers Dagur Sigurdsson hatten in Polen völlig überraschend den EM-Titel gewonnen und in Rio Bronze geholt. Auch den Fußballerinnen werden nach ihrem Olympiasieg am Zuckerhut gute Chancen auf eine Platzierung in den Top 3 eingeräumt. 2015 waren die Nordischen Kombinierer zur Mannschaft des Jahres gewählt worden.

In diesem Jahr werden allerdings so gut wie keine Winterathleten anzutreffen sein. Die Jubiläumswahl steht ganz im Zeichen der Sommersportarten. 48 ehemalige Sportler des Jahres sind zur Gala eingeladen, dazu 45 Medaillengewinner von Rio.

