Im Zeichen des Pumas Die Raubkatzen-Silhouette ist zum Inbegriff eines Sportartikelherstellers geworden. Vor 50 Jahren ist das Logo entstanden.

Der Nürnberger Grafiker und Karikaturist, Lutz Backes, ist der Schöpfer des Logos des Sportartikelherstellers Puma. © dpa

Herzogenaurach. Seine Karikaturen erschienen in vielen Zeitungen der Welt – seine eigentliche Bekanntheit verdankt Lutz Backes (79) aber vor allem einer Zeichnung: dem Puma-Logo. Bis heute verbinden Millionen Menschen mit der von ihm entworfenen Raubkatzen-Silhouette Sportschuhe und Trikots des Herzogenauracher Sportartikelherstellers. Am 10. Januar wird das von dem Nürnberger Grafiker entworfene Raubkatzenlogo 50 Jahre alt. Es markiert zugleich die Anfänge des modernen Firmenlogos in Deutschland.

Zwar ging es zunächst nur um eine Bildmarke für 5 000 Puma-Taschen. Bald aber schon prangte die zum Sprung ansetzende Raubkatze auch auf Trikots, Trainingsanzügen, Sportschuhen und Accessoires.

Für Designexperten ist die Raubkatzen-Silhouette zugleich ein Stück deutscher Design-Geschichte: Ob es nun das Puma-Emblem ist oder auch die drei Streifen des Konkurrenten Adidas – die Chefs beider Unternehmen, die lange miteinander rivalisierenden Brüder Rudolf und Adolf Dassler, erkannten früh die Bedeutung grafischer Elemente für die Wiedererkennung ihrer Produkte. „In den 1950er-Jahren hatte kaum ein Unternehmen ein Logo“, sagt der Design-Fachmann und Wirtschaftspsychologe, Professor Joost van Treek von der Hochschule Fresenius in Hamburg. Inzwischen seien Logos wesentlicher Bestandteil der Marketingstrategie eines Unternehmens.

Deutlich gewandelt hat sich hingegen die Entstehung von Logos. Anders als im Zeitalter von Internet und Digitalisierung verlief die Schaffung des Puma-Logos eher hausbacken. Denn bei der Suche nach einer Erkennungsmarke hatte Puma-Seniorchef Rudolf Dassler schlicht auf das grafische Talent eines früheren Schulfreundes seines zweiten Sohns Gerd vertraut – nämlich auf Lutz Backes. Und auch so kuriose Honorarstreitigkeiten wie beim Puma-Logo sind heute eher die Ausnahme: Angesichts des seinerzeit bescheidenen Honorars hatte Backes später immer wieder für eine Entlohnung gefochten, die der millionenfachen Verwendung des Logos Rechnung trug. Puma zahlte auch nach. Das von Backes abgelehnte ursprüngliche Angebot, diesem einen Pfennig pro Puma-Artikel zu zahlen, machte das Unternehmen aber nie mehr. Es hätte Backes zum vielfachen Millionär gemacht. (dpa)

