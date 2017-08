Im Zeichen der Sonnenblume Der Internationale Garten ist zum ersten Mal beim Grünmarkt dabei.

Der Verein Bündnis Buntes Meißen wird erstmals auf dem Grünmarkt am kommenden Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Kleinmarkt vertreten sein und Sonnenblumen verkaufen. Die Sonnenblumen wurden im Internationalen Garten gezogen den der Verein in Meißen-Bohnitzsch betreibt. „Im Internationalen Garten in Meißen gärtnern Asylbewerber, Migranten und Deutsche aus dem Großraum Meißen gemeinsam und gleichberechtigt“, teilte Stadtsprecherin Katharina Reso mit. Sie bauen Obst und Gemüse an, lernen sich kennen, feiern oder machen gemeinsam Sport. „Ziel des Projektes ist es vor allem Familien einen offenen Entfaltungs- und Begegnungsraum zu bieten.

Wie immer bietet der Grünmarkt ein vielfältiges Angebot. Von frischem Obst und Gemüse, Blumen, Pflanzen, Fisch, Käse und Wein über Fleisch- und Backwaren bis hin zum Imkerhonig und vegetarischen Brotaufstrichen haben die Grünmarkthändler wieder einiges im Sortiment, was das Genießer-Herz höherschlagen lässt. Für die Stärkung sorgen leckere Suppen und Eintöpfe aus der Gulaschkanone. (SZ)

