Im Zeichen der Regenbogenfahne Christian Hesse ist neuer alter Chef des Vereins CSD Pirna. Für die Zukunft tüftelt er neue Ideen aus und sucht Mitstreiter.

Christian Hesse (2.v.l.) bleibt Chef des CSD Pirna. Auf dem Bild hisst er mit Vereinsvize Horst Bock (l.), Mister Sachsen Philipp Schneider und Pirnas Gleichstellungsbeauftragter Sandra Wels die Regenbogenfahne vor dem Rathaus. © M. Förster

Christian Hesse aus Pirna leitet auch weiterhin die Geschicke des Vereins CSD Pirna. Das haben die Mitglieder bei der Vorstandsneuwahl beschlossen. An der Seite des 32-jährigen Hesse wirkt der Struppener Horst Bock fortan als sein neuer Stellvertreter. Der 43-Jährige löst André Haubold aus Dippoldiswalde in diesem Amt ab. Die Finanzen des Vereins nimmt ab sofort der 29-jährige Dresdner Marko Feldmann als Schatzmeister in die Hand. „Der 2014 gegründete Verein CSD Pirna blickt auf eine Reihe erfolgreicher Projekte in den vergangenen Jahren zurück“, sagt der Chef Christian Hesse. „Für die Zukunft haben wir schon neue Ideen und Veranstaltungsformate in der Schublade.“ Er stellt in Aussicht, dass es auch im kommenden Jahr wieder in Pirna einen Christopher Street Day (CSD) als Höhepunkt der Vereinstätigkeit geben wird. Dann in der nunmehr sechsten Auflage auf dem Markt unter der Regenbogenfahne, die wieder vor dem Rathaus wehen soll. „Der CSD hat sich als buntes Straßenfest in Pirnas Veranstaltungskalender fest etabliert“, so Hesse.

Der Verein, der sich für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einsetzt, gilt mit seiner Veranstaltung als Vorreiter für einen CSD in kleinen Städten. Denn CSDs wurden in den zurückliegenden Jahren bislang überwiegend in Großstädten veranstaltet.

Christian Hesse und seine Mitstreiter suchen Verstärkung in ihren Reihen. Deshalb heißen sie neue Mitglieder und Förderer jederzeit willkommen.

