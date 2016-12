Gut zu wissen Im Weihnachtsbaum-Endspurt Auf Stolpens Plantage kann noch geerntet werden. Auch der letzte Baum bekommt ein Zuhause.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sven und Laura mit ihren Eltern Yvonne und Jörn Schirrmacher aus Rückersdorf schneiden sich immer einen Baum selbst. Am Wochenende waren sie auf der Plantage der Gärtnerei Kleinstäuber in Stolpen. Bei ihnen ist das Tradition, vor allem auch, weil die Kinder viel Spaß dabei haben. © Dirk Zschiedrich Sven und Laura mit ihren Eltern Yvonne und Jörn Schirrmacher aus Rückersdorf schneiden sich immer einen Baum selbst. Am Wochenende waren sie auf der Plantage der Gärtnerei Kleinstäuber in Stolpen. Bei ihnen ist das Tradition, vor allem auch, weil die Kinder viel Spaß dabei haben.

Für die, die nicht selbst sägen wollen: Die frisch geernteten Bäume werden gleich maschinell eingenetzt. Noch bis vor wenigen Tagen war das Fließbandarbeit.

Noch wehen einige rosa, blaue, gelbe Fähnchen wie kleine Farbtupfer auf der Weihnachtsbaumplantage der Gärtnerei Kleinstäuber in Stolpen. Sie zeigen: Auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, gibt es noch Bäume in verschiedenen Preisklassen zu holen. Allerdings muss man sich sputen. Denn die Reihen haben sich schon ziemlich gelichtet. Am günstigsten sind die lila/weiß gekennzeichneten Minibäume für sieben Euro. Die mit gelben Fähnchen kosten beispielsweise 15 Euro, die mit orangefarbenen 40 Euro. Und die mit Rot gekennzeichneten, etwas stattlicheren Bäume, gibt es für 46 Euro.

Einen Baum selbst zu sägen gehört für einige zum vorweihnachtlichen Ritual, so wie zum Beispiel bei Familie Schirrmacher aus Rückersdorf. Vor allem die beiden Kinder haben viel Spaß dabei, zwischen den Baumreihen hin und her zu flitzen. Das Sägen selbst ist dann schon ein Kraftakt. Doch auch da sind die Schirrmachers Profis. Sie haben das Wochenende genutzt, um sich noch den Baum für das Wohnzimmer zu holen. „Am Wochenende war noch einmal richtig viel los“, sagt Ulrich Kleinstäuber. Die nächsten Tage werde es ruhiger. Die meisten seiner Kunden kommen mehrere Tage vor Weihnachten, also nicht erst auf den letzten Drücker. Dafür gibt es vor allem einen Grund, weiß er. Die meisten Kunden haben Sorge, später nicht mehr die erste Wahl an Bäumen zu bekommen.

Familie Schurig hat diese Sorgen nicht. Die Rentner waren am Montag auf der Plantage anzutreffen. Seit einer halben Stunde würden sie einen Baum suchen. „Die Entscheidung fällt schwer. Nicht, dass uns die Bäume nicht gefallen. Wir können uns aber nicht auf die Sorte einigen“, sagt Annemarie Schurig. Die letzten Jahre hätten sie immer eine Nordmanntanne gehabt. Jetzt soll es eine Fichte sein.

Damit liegen die Rentner im Trend. Denn auch Ulrich Kleinstäuber hat beobachtet, dass sich viele seiner Kunden wieder ein Baum ins Zimmer stellen wollen, der auch duftet. Und einen so intensiven Geruch wie zum Beispiel Fichten, Kiefern oder Blaufichten hat die Nordmanntanne nicht. „Am Wochenende haben wir jede Menge Kiefern verkauft“, sagt er. Wie viele Bäume in dieser Saison auf der Plantage in Stolpen gesägt wurden, will er nicht verraten. Doch er wisse um die Tradition vor Weihnachten in vielen Familien. Die Kleinstäubers haben aber nicht nur ihre Plantagen zum Selbstschlagen für Kunden. Sie sägen auch selbst, beliefern damit ihre eigenen Stände und andere Gärtnereien. Und da geht es gar nicht traditionell oder gar weihnachtlich zu.

In dem Unternehmen wurde jede Menge Technik selbst entwickelt, um die Arbeiten zu erleichtern. Allen voran der Arbor Rex, der Baumkönig. Das ist eine Eigenentwicklung, die rund ums Jahr eingesetzt werden kann und an die 1 000 Betriebsstunden hinter sich hat. Im Frühjahr beschneidet Ulrich Kleinstäuber mit dem Arbor Rex die Baumstümpfe. Auch düngen kann die Maschine, gegen Unkraut spritzen und die Erde auflockern. Diese Arbeiten sind dann schon ein paar Wochen nach Weihnachten wieder dran.

Und was für ein Baum steht bei Familie Kleinstäuber im Haus? „Wir nehmen den letzten Baum, der am 23. Dezember noch da steht“, sagt Ulrich Kleinstäuber. Nachmittags geht es in die Plantage und dann werde der Baum gesägt. Die Kleinstäubers nennen dieses Exemplar immer ihren „Designerbaum“.

