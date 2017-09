Im Vollrausch vor Gericht Ein Angeklagter aus Weißwasser erschien mit 3,6 Promille im Amtsgericht. Die Verhandlung musste entfallen.

Eine Verhandlung vor dem Amtsgericht musste abgebrochen werden, weil der Angeklagte aus Weißwasser mit 3,6 Promille im Saal erschien. © dpa

Eine Gerichtsverhandlung am Mittwoch ist aufgrund des völlig hilflosen Zustands von Dagobert N*. (50) aus Weißwasser im Amtsgericht nicht durchgeführt worden. Der von seinem Betreuer mitgebrachte Angeklagte, der wegen eines Streits mit einem anderen Mann im April 2016 vor Gericht musste, konnte sich kaum im Zeugenstuhl halten. Die von Amtsrichter Ralph Rehm gerufene Polizei stellte bei einem Alkoholtest einen Wert von 3,6 Promille fest.

Der Vorwurf der Anklage lautet gefährliche Körperverletzung, nachdem Dagobert N. im April letzten Jahres einem anderen Saufkumpel in der Bushaltestelle Muskauer Straße in Weißwasser eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Der Geschädigte fiel dadurch von der Bank und verletzte sich durch die Scherben an der rechten Hand.

Amtsrichter Ralph Rehm regte an, nachdem Dagobert N. abtransportiert war, das Verfahren mit einer Entscheidung zu beenden. Das selbstzerstörerische Suchtverhalten des Angeklagten mache einen neuen Verhandlungstermin sinnlos. Wegen vorsätzlichen Vollrausches steht er unter Bewährung, die gemeinnützigen Arbeitsstunden aus der Bewährungsauflage wurden ihm erlassen, weil er keine Arbeit verrichten kann. Hilfe jeder Art lehnt er ab, täglich konsumiert der Weißwasseraner zwei Flaschen Schnaps à 0,7 Liter. Auch 18 Jahre Suchtberatung halfen ihm nicht.

Dagobert N. wurde nun wegen gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht zu über 900 Euro Strafe verurteilt.

*Name geändert

