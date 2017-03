Im Viertelfinale erstmals zittern Gegen Vilsbiburg entscheidet sich: Halbfinale oder Saisonaus. Für den Dresdner SC ist es die wichtigste Partie in diesem Jahr.

Augen auf, Konzentration. DSC-Zuspielerin Mareen Apitz ist nur auf die nächste Partie fokussiert. © Ronald Bonß

Alles-oder-nichts-Spiele kennt man in Dresden und doch ist die Lage neu. Seit Wiedereinführung des Play-off-Viertelfinals 2012 hatte der DSC noch keines verloren – bis vergangenen Mittwoch in Vilsbiburg. Das 1:3 bedeutet die Verlängerung, und für den Trainer Alexander Waibl und sein Team gibt es nur ein Ziel. „Wir müssen gewinnen, wir werden gewinnen.“

Über das andere Szenario spricht in dieser Situation natürlich auch niemand. „Wir beschäftigen uns nicht mit negativen Dingen“, betont Waibl, gibt aber zu: „Die Nervosität wird bei beiden Teams am Anfang sicher da sein.“ Denn an diesem Samstag, 17.30 Uhr, entscheidet sich, ob der DSC oder Vilsbiburg ins Halbfinale gegen Stuttgart einzieht. Für den Verlierer ist die Saison zu Ende – und für Dresden wäre das die größere Enttäuschung. „Natürlich haben wir als Meister in dem Duell mehr zu verlieren, das ist ganz normal. Aber das ist bei uns kein Thema, wir haben ja viele Neue dabei, die dieses Gefühl des Titels noch gar nicht kennen“, sagt Myrthe Schoot.

Der Einsatz der Holländerin ist jedoch wegen einer Ellbogenentzündung ähnlich fraglich wie der von Katharina Schwabe, die sich beim Auswärtsspiel eine schmerzhafte Kapselverletzung im rechten großen Zeh zugezogen hat. „Die Entscheidung fällt kurzfristig“, erklärt Waibl am Freitag. Man kann davon ausgehen, dass beim DSC alles getan wird, damit die beiden Führungsspielerinnen auf dem Feld stehen.

„Ich sehe dem Samstag konzentriert, aber auch gelassen entgegen. Das Team wird den Schritt ins Halbfinale schaffen“, sagt Vorstandschef Jörg Dittrich. Weniger gelassen dürfte er sein, wenn er dabei an die finanziellen Folgen denkt, die vom Weiterkommen abhängen. „Play-off-Spiele sind immer existenziell wichtig und für uns eben auch wirtschaftlich“, betont er.

Vieles spricht auch dafür, dass der DSC ins Halbfinale kommt. „Die Mädels sind selbstbewusst und wissen, was sie können“, meint Waibl. Das größte Pfund dürfte der Heimvorteil sein, weil die Spielerinnen in eigener Halle meist besser aufschlagen und annehmen – so war es zumindest vor einer Woche beim 3:0 in der Margon-arena.

Die Zuschauer können das Team besonders unterstützen und erstmals eine eigene Grußbotschaft auf der LED-Bande senden. Die Fansprüche werden während der Partie und in den Satzpausen mit Angabe des Vornamens zu sehen sein – und hoffentlich auch Schwabe und Schoot motivieren.

